소프트웨어 다운로드 및 미디어 요청

사용 가능한 IBM 소프트웨어에 대한 다운로드 액세스의 편리함을 경험해 보세요.
로그인하여 소프트웨어 다운로드

개요

IBM 소프트웨어를 구매하는 것은 귀하의 비즈니스를 위한 올바른 선택이자 최선의 선택입니다.

IBM 소프트웨어 구독 및 지원(S&S) 혜택을 갱신하고 활용하여, 매년 출시되는 최신 버전으로 업그레이드함으로써 귀하의 선택이 언제나 최선으로 남을 수 있도록 하세요.

소프트웨어 다운로드 환경 단계별 안내

로그인

PAO 사이트에 로그인한 후 다음 메뉴에서 소프트웨어 다운로드 선택

  1. 상위 메뉴
  2. 빠른 찾기(Find it Fast) 타일 또는
  3. 퀵(Quick) 링크 목록

귀하가 사이트의 소프트웨어 다운로드를 담당하고 있다면, 다음 사항이 필요합니다.

  • IBM ID 및 암호
  • Passport Advantage Online(PAO) 사이트에 액세스
  • 소프트웨어 다운로드를 위한 사이트 기본 담당자 또는 보조 담당자의 승인
  • 활성화된 IBM 소프트웨어 구독 및 지원 보장 범위

PAO 접근 권한을 요청하는 방법을 알아보려면 고객용 Passport Advantage Online으로 이동하세요.

소프트웨어 다운로드

보시는 바와 같이, 소프트웨어 다운로드 환경은 두 개의 탐색 창을 제공합니다.

왼쪽 창에서 수행할 수 있는 작업은 다음과 같습니다.

  • Passport Online Program 홈페이지로 이동
  • 업데이트 및 알림 수신 구독
  • Fix Central로 이동
  • eCare에 문의하기
  • IBM 지원 방문하기
  • 소프트웨어 사용 데이터에 액세스
  • 미디어 요청

오른쪽 창은 소프트웨어를 다운로드하는 곳입니다

검색

제품 이름, 설명, 부품 번호로 검색하거나 해당하는 소프트웨어 목록을 스크롤하여 특정 제품을 찾아 선택할 수 있습니다.

참고:

  • 일부 제품은 PAO에서 다운로드할 수 없습니다.
  • 컨테이너 소프트웨어는 제품 이름 오른쪽에 아이콘으로 표시되어 있으며, 이 아이콘을 통해 다음 작업을 수행할 수 있습니다.
    • Red Hat 계정에 연결할 수 있는 주문 #s 보기
    • 컨테이너 설치 및 다운로드 옵션
    • 이미지 레지스트리에 로그인하여 소유한 모든 컨테이너 소프트웨어를 검색하는 데 필요한 활성 액세스 키

제품(이 경우 IBM App Connect Enterprise) 위로 마우스를 가져간 다음 클릭합니다.

  1. eAssemblies 목록을 표시하려면 아래쪽 화살표 클릭
  2. 계속하려면 '자세히 보기(View more)' 클릭

더 많은 결과 보기 화면에서 '계속(Continue)' 클릭

다운로드 사양을 검토하고 필요한 경우 변경합니다.

다운로드 진행

다운로드 요약으로 스크롤하고 준비가 되면 다운로드 진행을 클릭합니다.

다운로드 방법을 선택하고 이용 약관에 동의

다운로드를 클릭합니다. 다운로드는 새 탭에서 시작되므로 팝업을 허용해야 할 수도 있습니다.

소프트웨어 다운로드 페이지에서,

  • 왼쪽 탐색 창에서 '미디어 요청' 링크 선택
  • 드롭다운에서 Passport Advantage Agreement 번호를 선택하고 '계속(Continue)'을 클릭합니다.
  • 여기에서 부품 번호 또는 부품 설명으로 검색하거나 사용 권한이 부여된 소프트웨어를 찾아볼 수 있습니다.
  • 주문할 미디어 선택
  • 이용 약관에 동의
  • '장바구니에 담기(Add to cart)' 클릭
  • 준비가 되면 결제하거나 장바구니에 저장할 수 있습니다.

