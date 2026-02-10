소프트웨어 다운로드 및 미디어 요청

IBM 소프트웨어를 구매하는 것은 귀하의 비즈니스를 위한 올바른 선택이자 최선의 선택입니다.
IBM 소프트웨어 구독 및 지원(S&S) 혜택을 갱신하고 활용하여, 매년 출시되는 최신 버전으로 업그레이드함으로써 귀하의 선택이 언제나 최선으로 남을 수 있도록 하세요.
PAO 사이트에 로그인한 후 다음 메뉴에서 소프트웨어 다운로드 선택
귀하가 사이트의 소프트웨어 다운로드를 담당하고 있다면, 다음 사항이 필요합니다.
PAO 접근 권한을 요청하는 방법을 알아보려면 고객용 Passport Advantage Online으로 이동하세요.
보시는 바와 같이, 소프트웨어 다운로드 환경은 두 개의 탐색 창을 제공합니다.
왼쪽 창에서 수행할 수 있는 작업은 다음과 같습니다.
오른쪽 창은 소프트웨어를 다운로드하는 곳입니다
제품 이름, 설명, 부품 번호로 검색하거나 해당하는 소프트웨어 목록을 스크롤하여 특정 제품을 찾아 선택할 수 있습니다.
참고:
제품(이 경우 IBM App Connect Enterprise) 위로 마우스를 가져간 다음 클릭합니다.
더 많은 결과 보기 화면에서 '계속(Continue)' 클릭
다운로드 사양을 검토하고 필요한 경우 변경합니다.
다운로드 요약으로 스크롤하고 준비가 되면 다운로드 진행을 클릭합니다.
다운로드 방법을 선택하고 이용 약관에 동의
다운로드를 클릭합니다. 다운로드는 새 탭에서 시작되므로 팝업을 허용해야 할 수도 있습니다.
소프트웨어 다운로드 페이지에서,