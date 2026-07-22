SAP 소프트웨어 솔루션은 방대한 양의 민감한 데이터를 저장합니다. 이러한 솔루션을 보호하는 것은 데이터의 기밀성, 무결성, 가용성을 유지하고 무단 액세스, 조작, 공개로부터 데이터를 보호하는 데 매우 중요합니다.

IBM Guardium은 데이터가 클라우드, 데이터베이스 및 애플리케이션 전반에서 이동할 때 포괄적인 보호와 가시성을 제공하여 SAP 소프트웨어와 그 밖의 환경 전반의 보안을 보장합니다.