SAP 소프트웨어에 포괄적인 데이터 및 ID 중심 사이버 보안 솔루션을 활용하세요
SAP 소프트웨어 솔루션은 방대한 양의 민감한 데이터를 저장합니다. 이러한 솔루션을 보호하는 것은 데이터의 기밀성, 무결성, 가용성을 유지하고 무단 액세스, 조작, 공개로부터 데이터를 보호하는 데 매우 중요합니다.
IBM Guardium은 데이터가 클라우드, 데이터베이스 및 애플리케이션 전반에서 이동할 때 포괄적인 보호와 가시성을 제공하여 SAP 소프트웨어와 그 밖의 환경 전반의 보안을 보장합니다.
최소 권한 액세스 방식을 적용하여 업무상 필요한 경우에만 데이터에 액세스하도록 합니다. 이 방식을 사용하면 민감한 SAP 및 엔터프라이즈 데이터에 대한 서드파티와 권한 있는 사용자의 액세스를 모니터링하고 관리할 수 있습니다.
IBM Guardium은 온프레미스와 Amazon AWS, Google, IBM Cloud, Microsoft Azure 및 Oracle OCI를 비롯한 클라우드 플랫폼의 SAP 배포를 지원하며, 하이브리드 클라우드 전반에서 이동하는 엔터프라이즈 데이터를 보호합니다.
사전 구축된 규정용 템플릿과 자동화된 규정 준수 보고 워크플로를 사용하여 간소화된 프로세스를 통해 감사 보고서를 더 빠르게 작성하고, 총소유비용을 절감하며, 더욱 강력한 규정 준수 태세를 유지할 수 있습니다.
실행 가능하며 우선순위가 높은 이벤트는 SIEM, SOAR, PAM 및 기타 ITSM/SecOps 툴과의 사전 구축된 통합을 통해 자동으로 공유되므로, 인시던트 오케스트레이션을 자동화하고 대응을 가속화할 수 있습니다.
IBM Verify는 최고 수준의 ID 검증을 제공하여 민감한 데이터를 보호하고 SAP 애플리케이션에 대한 무단 액세스를 방지합니다. IBM Verify는 Identity Fabric에 중점을 둔 AI 기반 IAM 플랫폼입니다. SAP의 하이브리드 환경에 대응하며, 다양한 유형의 비즈니스 애플리케이션 전반에서 ID를 효과적으로 오케스트레이션하고 관리합니다. 이러한 애플리케이션은 현대화된 클라우드 네이티브 SAP SaaS 툴부터 SAP 온프레미스 환경까지 다양합니다.
싱글사인온(SSO), 다단계 인증 및 비밀번호 없는 인증을 사용합니다. 위험도가 높은 상황에서는 액세스를 제한하거나 평가합니다.
클라우드, SaaS 및 온프레미스 배포 환경의 SAP 소프트웨어와 애플리케이션 전반에서 사용자 활동에 대한 완전한 가시성을 확보합니다. 액세스 흐름을 일관되게 매핑하고, 침해된 ID·섀도우 액세스·노출된 자산 등을 탐지하여 대응합니다.
사용자가 조직에 합류한 첫날부터 조직을 떠날 때까지 이어지는 라이프사이클 전반에서 SAP NetWeaver 기반 앱과 SAP Cloud 환경의 ID를 자동화하고 관리합니다.
알려지지 않은 계정과 권한 있는 계정을 지속적으로 탐색하고 관리하며, 비정상적인 사용자 활동을 모니터링합니다. 플랫폼 독립적인 볼트 기능을 사용하여 시크릿을 안전하게 저장하고 관리합니다.
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