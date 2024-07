IBM Cloud는 신규 IBM Cloud for VCF as a Service 고객에게 미화 1,000달러의 프로모션 크레딧을 한시적으로 제공합니다. 가용성과 확장성이 뛰어난 VMware 솔루션과 결합하여 서비스형으로 제공되는 완전 관리형 VMware 플랫폼의 이점을 경험해 보세요. IBM Cloud for VCF as a Service는 온디맨드(시간별) 및 예약(월간) 청구 옵션으로 제공됩니다.



크레딧은 계정에 코드를 적용한 날짜부터 IBM Cloud for VCF as a Service의 측정된 사용량에 대해 45일 동안 유지됩니다. 이 혜택은 신규 IBM Cloud 고객이 사용할 수 있으며, 서비스형 VCF의 싱글 테넌트 및 멀티 테넌트 소비 모델 모두에 사용할 수 있습니다.

VCFAAS1000 프로모션 코드를 사용하여 IBM Cloud for VMware Cloud Foundation as a Service – 멀티 테넌트를 시작하려면 다음 단계를 따르세요.

1 단계. IBM Cloud에서 종량제 계정 또는 구독 계정을 생성합니다. 자세히 보기

2단계. IBM Cloud 콘솔에서 Manage(관리)를 클릭한 다음 드롭다운 목록에서 Billing and Usage(청구 및 사용)를 선택하고, 왼쪽의 탐색 표시줄에서 Promotions and credits(프로모션 및 크레딧)를 선택합니다.

3단계. 측면 패널에 VCFAAS1000을 입력한 다음 'Verify(확인)'를 클릭합니다. 확인이 완료되면 'Save(저장)'를 클릭하여 프로모션 코드를 성공적으로 적용하세요.

4단계. IBM Cloud for VMware Cloud Foundation as a Service 주문 페이지로 이동하여 인스턴스를 프로비저닝합니다. 오른쪽의 주문 요약 패널에서 적용된 프로모션을 확인할 수 있습니다. 크레딧이 성공적으로 적용된 후 2단계를 반복하여 언제든지 크레딧 잔액을 검토할 수 있습니다.

프로모션 약관

고객 계정당 프로모션 코드는 1개로 제한되며, 사용은 IBM Cloud for VMware Cloud Foundation as a Service로 제한됩니다. 미화 1000달러 크레딧은 이 혜택에만 사용할 수 있으며, 다른 혜택과 함께 사용할 수 없습니다. 혜택은 이용 가능 여부에 따라 달라질 수 있습니다.