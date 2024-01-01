IBM Cloud®는 차세대 하이브리드 플랫폼, 20개 산업에 걸친 전문 지식 및 고급 AI 기능을 갖춘 가장 개방적이고 안전한 비즈니스용 클라우드입니다. 기업들은 오픈 소스 기술의 유연성, 글로벌 영향력, 저렴한 가격 등 다양한 이점을 제공하는 IBM Cloud를 선택합니다.
그렇다면 가장 좋은 점은 무엇일까요? Red Hat® OpenShift®, IBM Cloud Satellite™ 및 IBM Cloud Paks®와 같은 기술을 사용하면 의사 결정 없이도 IBM Cloud와 AWS를 함께 사용할 수 있습니다.
IBM은 20년 넘게 오픈 소스 기술 발전의 원동력이었습니다. IBM은 Razee 및 Kabanero와 같은 프로젝트 소싱과 Istio, Knative 및 Eirini와 같은 오픈 소스 프로젝트에 기여하는 등 다양한 활동으로 리더쉽을 발휘하며 이 분야를 이끌어 왔습니다.
IBM Cloud는 이러한 다양한 기술을 통합함으로써 컨테이너, 앱 및 서버리스 환경을 구축 및 실행하고 공급업체 종속을 방지하는 데 도움이 됩니다.
IBM Cloud는 전 세계 18개 가용 구역을 포함하여 6개 지역의 60개 데이터 센터로 구성된 글로벌 영향력을 제공합니다. 로컬 액세스, 짧은 지연 시간, 인증된 보안에 대한 요구 사항을 충족하는 워크로드를 배포하세요. 가장 광범위한 데이터 및 워크로드 실행 위치와 방법을 선택할 수 있는 옵션을 누려보세요.
당사의 글로벌 네트워크를 통해 가용성이 높고 내결함성이 있으며 확장 가능한 애플리케이션과 데이터베이스를 보다 쉽게 설계하고 운영할 수 있습니다.
통신 및 금융 서비스를 위한 솔루션을 갖춘 IBM은 업계 맞춤형 클라우드 제품을 최초로 설계합니다. AI 기반 IBM Cloud for Telecommunications 네트워크 자동화 솔루션은 5G 및 엣지 서비스 제공을 가속화하여 비용을 낮추고 네트워크를 현대화합니다. IBM Cloud for Financial Services를 사용하면 은행은 클라우드에서 미션 크리티컬 애플리케이션을 자신 있게 호스팅하여 비즈니스를 보다 빠르고 효율적으로 처리할 수 있습니다.
IBM Cloud는 비즈니스를 수행하고 고객 경험을 개선하는 보다 스마트한 방법을 통해 업계를 혁신하고 있습니다.
IBM Cloud를 사용하면 가격은 진입 장벽이 되지 않습니다. IBM은 분석, 컨테이너, 네트워킹, 스토리지, AI/머신 러닝, 데이터베이스, 개발자, IoT, 보안, 모바일 등을 위한 도구 등 다양한 클라우드 서비스를 무료로 제공합니다.
수백 가지 서비스가 포함된 전체 IBM Cloud 카탈로그를 종량제 비용으로 이용할 수도 있습니다. 장기 계약이나 약정 없이 사용한 서비스에 대해서만 비용을 지불하면 됩니다.