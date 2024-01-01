IBM Cloud와 Amazon Web Services(AWS) 비교

기업들은 IBM Cloud를 비즈니스를 위한 가장 개방적이고 안전한 퍼블릭 클라우드로 인식하고 있습니다.
하이브리드 클라우드. 산업 중심 설계. Watson과 함께하는 AI.

IBM Cloud®는 차세대 하이브리드 플랫폼, 20개 산업에 걸친 전문 지식 및 고급 AI 기능을 갖춘 가장 개방적이고 안전한 비즈니스용 클라우드입니다. 기업들은 오픈 소스 기술의 유연성, 글로벌 영향력, 저렴한 가격 등 다양한 이점을 제공하는 IBM Cloud를 선택합니다.

그렇다면 가장 좋은 점은 무엇일까요? Red Hat® OpenShift®, IBM Cloud Satellite™IBM Cloud Paks®와 같은 기술을 사용하면 의사 결정 없이도 IBM Cloud와 AWS를 함께 사용할 수 있습니다.
PostgreSQL, Kubernetes, Docker, Redis 등과 같은 개방형 기술과 통합

IBM은 20년 넘게 오픈 소스 기술 발전의 원동력이었습니다. IBM은 Razee 및 Kabanero와 같은 프로젝트 소싱과 Istio, Knative 및 Eirini와 같은 오픈 소스 프로젝트에 기여하는 등 다양한 활동으로 리더쉽을 발휘하며 이 분야를 이끌어 왔습니다.

IBM Cloud는 이러한 다양한 기술을 통합함으로써 컨테이너, 앱 및 서버리스 환경을 구축 및 실행하고 공급업체 종속을 방지하는 데 도움이 됩니다.

데이터 센터 및 서버의 IBM 글로벌 네트워크 활용

IBM Cloud는 전 세계 18개 가용 구역을 포함하여 6개 지역의 60개 데이터 센터로 구성된 글로벌 영향력을 제공합니다. 로컬 액세스, 짧은 지연 시간, 인증된 보안에 대한 요구 사항을 충족하는 워크로드를 배포하세요. 가장 광범위한 데이터 및 워크로드 실행 위치와 방법을 선택할 수 있는 옵션을 누려보세요.

당사의 글로벌 네트워크를 통해 가용성이 높고 내결함성이 있으며 확장 가능한 애플리케이션과 데이터베이스를 보다 쉽게 설계하고 운영할 수 있습니다. 

산업 중심 설계

통신 및 금융 서비스를 위한 솔루션을 갖춘 IBM은 업계 맞춤형 클라우드 제품을 최초로 설계합니다. AI 기반 IBM Cloud for Telecommunications 네트워크 자동화 솔루션은 5G 및 엣지 서비스 제공을 가속화하여 비용을 낮추고 네트워크를 현대화합니다. IBM Cloud for Financial Services를 사용하면 은행은 클라우드에서 미션 크리티컬 애플리케이션을 자신 있게 호스팅하여 비즈니스를 보다 빠르고 효율적으로 처리할 수 있습니다.

IBM Cloud는 비즈니스를 수행하고 고객 경험을 개선하는 보다 스마트한 방법을 통해 업계를 혁신하고 있습니다.

저렴한 비용으로 또는 무료로 모든 작업 수행

IBM Cloud를 사용하면 가격은 진입 장벽이 되지 않습니다. IBM은 분석, 컨테이너, 네트워킹, 스토리지, AI/머신 러닝, 데이터베이스, 개발자, IoT, 보안, 모바일 등을 위한 도구 등 다양한 클라우드 서비스를 무료로 제공합니다.

수백 가지 서비스가 포함된 전체 IBM Cloud 카탈로그를 종량제 비용으로 이용할 수도 있습니다. 장기 계약이나 약정 없이 사용한 서비스에 대해서만 비용을 지불하면 됩니다.

다음 단계 안내

계정을 무료로 만들어 40개 이상의 상시 무료 제품을 언제든지 체험하세요.

