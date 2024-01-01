IBM은 20년 넘게 오픈 소스 기술 발전의 원동력이었습니다. IBM은 Razee 및 Kabanero와 같은 프로젝트 소싱과 Istio, Knative 및 Eirini와 같은 오픈 소스 프로젝트에 기여하는 등 다양한 활동으로 리더쉽을 발휘하며 이 분야를 이끌어 왔습니다.

IBM Cloud는 이러한 다양한 기술을 통합함으로써 컨테이너, 앱 및 서버리스 환경을 구축 및 실행하고 공급업체 종속을 방지하는 데 도움이 됩니다.