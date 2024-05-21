IBM의 DNA, 오픈 소스

하이퍼바이저부터 developer tools, 블록체인과 AI에 이르기까지 IBM Cloud™는 오픈 소스 기술을 기반으로 구축되었습니다.

공급업체 종속성 없음

IBM Cloud는 개방형 API를 사용하여 사용할 수 있는 유연성, 이동성 및 클라우드 서비스를 제공하기 위해 개방형 표준을 기반으로 구축되었습니다.

오픈 소스 리더십

IBM은 오픈 소스 에코시스템을 운영, 강화, 확장하고 다시 기여하는 데 특화되어 있습니다.