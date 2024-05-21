IBM의 DNA, 오픈 소스
하이퍼바이저부터 developer tools, 블록체인과 AI에 이르기까지 IBM Cloud™는 오픈 소스 기술을 기반으로 구축되었습니다.
공급업체 종속성 없음
IBM Cloud는 개방형 API를 사용하여 사용할 수 있는 유연성, 이동성 및 클라우드 서비스를 제공하기 위해 개방형 표준을 기반으로 구축되었습니다.
오픈 소스 리더십
IBM은 오픈 소스 에코시스템을 운영, 강화, 확장하고 다시 기여하는 데 특화되어 있습니다.
IBM은 20년 넘게 기업이 비즈니스 목표를 달성하기 위해 오픈 소스를 작성, 채택 및 확장할 수 있도록 지원하면서 오픈 소스 기술 발전의 원동력이 되었습니다.
IBM Watson® 및 IBM Blockchain Platform을 포함한 IBM Cloud는 Kubernetes에서 실행되므로 대규모 확장과 워크로드 다양성이 가능합니다. Kubernetes 프로젝트 및 교육 분야의 리더로서 IBM의 헌신과 결합된 이러한 투자는 Kubernetes가 기업에 가져올 수 있는 혁신 잠재력에 의해 주도됩니다.
IBM의 하이브리드 멀티클라우드 플랫폼은 Linux 및 Kubernetes와 같은 개방형 기술을 기반으로 하며, 이를 통해 사용자는 종속될 위험 없이 선택한 클라우드에서 데이터와 애플리케이션을 보다 안전하게 배포, 실행 및 관리할 수 있습니다.
IBM은 Razee 및 Kabanero와 같은 프로젝트를 소싱하고 Istio, KNative 및 Eirini와 같은 오픈 소스 프로젝트에 크게 기여함으로써 오픈 소스 클라우드 기술에 대한 리더십과 헌신을 입증했습니다. IBM Cloud는 이러한 다양한 기술을 통합함으로써 동일한 개발 및 관리 도구 세트를 사용하여 컨테이너, 앱 및 서버리스 환경을 구축하고 실행할 수 있도록 지원합니다.