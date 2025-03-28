DORA는 다음 네 가지 영역에 걸쳐 금융 기관 및 ICT 제공업체에 대한 기술 요구 사항을 설정합니다.

ICT 위험 관리 및 거버넌스

인시던트 대응 및 보고

디지털 운영 복원력 테스트

서드파티 위험 관리

다섯 번째 영역은 정보 공유를 다루는데, 이는 다른 네 가지 영역과 달리 권장되지만 의무적이지는 않습니다.

DORA에 포함된 금융 기관은 ICT 제3자 위험 관리에 활발한 역할을 할 것으로 예상됩니다. 중요한 기능을 아웃소싱할 때 금융 기관은 무엇보다도 데이터 접근성, 무결성 및 보안에 대한 출구 전략, 감사 및 성과 목표에 관한 구체적인 계약 사항을 협상해야 합니다. 기업은 이러한 요구사항을 충족할 수 없는 ICT 제공업체와 계약을 맺을 수 없습니다. ECB와 국가 관할 당국은 이를 준수하지 않는 계약을 중단하거나 종료할 수 있는 권한을 갖습니다. 유럽위원회(European Commission)는 기업 및 ICT 제공업체가 계약이 DORA를 준수하도록 보장하는 데 사용할 수 있는 표준화된 계약 조항의 초안을 작성할 가능성을 모색하고 있습니다.

또한 금융 기관은 제3자 ICT 종속성을 매핑해야 하며, 중요한 기능이 단일 제공업체 또는 소수의 제공업체 그룹에 과도하게 집중되지 않도록 해야 합니다.

주요 ICT 제3자 서비스 제공업체는 관련 ESA의 직접적인 감독을 받게 됩니다. 유럽위원회는 어떤 제공자가 중요한지 결정하기 위한 기준을 계속 개발하고 있습니다. 표준을 충족하는 기업에는 ESA 중 한 곳이 책임 감독관으로 지정됩니다. 책임 감독관은 중요 제공업체에 DORA 요구사항을 시행하는 것 외에도 제공업체가 DORA 요구사항을 준수하지 않는 금융회사 또는 기타 ICT 제공업체와 계약을 체결하는 것을 금지할 수 있는 권한을 갖게 됩니다.