클라우드 컴퓨팅 준수 제어 카탈로그(C5)는 클라우드 서비스 제공업체의 사이버 보안을 평가하고 사이버 공격이 발생할 경우 통제할 수 있는 프레임워크를 제공하기 위해 독일 연방 정보 보안청(Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, BSI)에서 만들었습니다.

C5는 클라우드 서비스 제공업체가 서비스에 최소한의 보안 수준을 제공하기 위해 충족해야 하는 요건을 개괄적으로 설명합니다. 이 표준은 ISO 27001, SOC 2, BSI의 IT-Grundschutz 카탈로그와 같은 기존 보안 표준에 데이터 처리의 투명성을 높이기 위한 추가 C5 관련 요구 사항을 결합한 것입니다.

C5 준수는 독일 정부 및 독일 공공 부문과 협력하는 조직에서 사용하는 클라우드 서비스에 필요합니다. C5 평가는 과거 재무 정보에 대한 감사 또는 검토를 제외한 보증 계약에 관한 국제 표준(ISAE) 3000(개정)에 따라 수행됩니다.



보고서 및 기타 문서

"범위 내 서비스" 섹션에 나열된 서비스에 대한 C5 보고서는 보호되며 요청 시 이용이 가능합니다. IBM Cloud 인프라스트럭처, IBM Cloud VPC 및/또는 IBM Cloud PaaS/Cloudant C5 보고서를 요청하려면 다음을 수행하십시오.