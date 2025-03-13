IBM Cloud 준수: 클라우드 컴퓨팅 준수 제어 카탈로그(C5), 독일

C5는 무엇인가요?

클라우드 컴퓨팅 준수 제어 카탈로그(C5)는 클라우드 서비스 제공업체의 사이버 보안을 평가하고 사이버 공격이 발생할 경우 통제할 수 있는 프레임워크를 제공하기 위해 독일 연방 정보 보안청(Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, BSI)에서 만들었습니다. 

C5는 클라우드 서비스 제공업체가 서비스에 최소한의 보안 수준을 제공하기 위해 충족해야 하는 요건을 개괄적으로 설명합니다. 이 표준은 ISO 27001, SOC 2, BSI의 IT-Grundschutz 카탈로그와 같은 기존 보안 표준에 데이터 처리의 투명성을 높이기 위한 추가 C5 관련 요구 사항을 결합한 것입니다.

C5 준수는 독일 정부 및 독일 공공 부문과 협력하는 조직에서 사용하는 클라우드 서비스에 필요합니다. C5 평가는 과거 재무 정보에 대한 감사 또는 검토를 제외한 보증 계약에 관한 국제 표준(ISAE) 3000(개정)에 따라 수행됩니다.

보고서 및 기타 문서

"범위 내 서비스" 섹션에 나열된 서비스에 대한 C5 보고서는 보호되며 요청 시 이용이 가능합니다. IBM Cloud 인프라스트럭처, IBM Cloud VPC 및/또는 IBM Cloud PaaS/Cloudant C5 보고서를 요청하려면 다음을 수행하십시오.
IBM 준수 현황

현재 및 잠재적 IBM 고객은 C5:2020 보고서를 클라우드 보안 준수 확인 및 IBM Cloud 사용에 대한 평가의 일부로 사용할 수 있습니다.

C5 보고서는 포괄적인 클라우드 컴퓨팅 제어 프레임워크를 찾고자 하는 유럽 연합에 지사를 두고 있는 IBM 고객이나 기타 글로벌 고객들이 특히 관심을 가질 만한 보고서입니다.

C5 프레임워크에 따라 제어를 구현하고 독립 감사원의 평가를 받은 IBM 서비스에 대해 C5 보고서가 제공될 수 있으며, 이를 통해 C5를 준수한다는 증거를 입증할 수 있습니다.

아래 나열된 서비스에는 제어가 평가된 기간을 나타내는 C5 보고서가 있습니다.

IBM 서비스 설명(SD)은 해당 오퍼링이 C5 준수 상태를 유지하는지 여부를 나타냅니다. 아래 서비스는 매년 1회 이상 C5 보고서를 발행합니다.

서비스

  1. IBM Cloud App Configuration
  2. IBM Cloud App ID
  3. IBM Cloud Backup for VPC
  4. IBM Cloud Bare Metal Servers for VPC
  5. IBM Cloud Block Storage for Virtual Private Cloud
  6. IBM Cloud Block Storage Snapshots for VPC
  7. IBM Cloud Code Engine
  8. IBM Cloud Container Registry
  9. IBM Cloud Continuous Delivery
  10. IBM Cloud Databases for DataStax
  11. IBM Cloud Databases for Elasticsearch
  12. IBM Cloud Databases for EnterpriseDB
  13. IBM Cloud Databases for etcd
  14. IBM Cloud Databases for MongoDB
  15. IBM Cloud Databases for MySQL
  16. IBM Cloud Databases for PostgreSQL
  17. IBM Cloud Databases for Redis
  18. IBM Cloud Direct Link Connect (2.0)
  19. IBM Cloud Direct Link Dedicated (2.0)
  20. IBM Cloud DNS Services
  21. IBM Cloud Event Notifications
  22. IBM Cloud Flow Logs for VPC
  23. IBM Cloud for VMware Solutions (Dedicated)
  24. IBM Cloud for VMware Solutions Shared
  25. IBM Cloud Internet Services Enterprise Next(via Cloudflare)
  26. IBM Cloud Internet Services Enterprise(via Cloudflare)
  27. IBM Cloud Internet Services Enterprise Usage (via Cloudflare)
  28. IBM Cloud Internet Services Standard (via Cloudflare)
  29. IBM Cloud Kubernetes Service and Red Hat OpenShift on IBM Cloud
  30. IBM Cloud Messages for RabbitMQ
  31. IBM Cloud Object Storage
  32. IBM Cloud Platform - Core Services: IBM Cloud Account Management and Billing, IBM Cloud Catalog, IBM Cloud Console, IBM Cloud Global Search and Tagging, IBM Cloud Identity and Access Management 및 IBM Cloud Shell
  33. IBM Cloud Satellite
  34. IBM Cloud Schematics
  35. IBM Cloud Secrets Manager
  36. IBM Cloud Security and Compliance Center
  37. IBM Cloud Transit Gateway 
  38. IBM Cloud Virtual Private Cloud
  39. IBM Cloud Virtual Private Cloud VPC용 로드 밸런서: 애플리케이션 로드 밸런서 및 네트워크 로드 밸런서
  40. IBM Cloud Virtual Private Cloud - VPN for VPC: Site-to-Site Gateway and Client-to-Site Server
  41. IBM Cloud Virtual Private Endpoint for VPC
  42. IBM Cloud Virtual Server for VPC
  43. IBM Cloud Virtual Server for VPC - Auto Scale for VPC
  44. IBM Cloud Virtual Server for VPC - Dedicated Host for VPC
  45. IBM Cloudant for IBM Cloud
  46. IBM Event Streams for IBM Cloud (Standard)
  47. IBM Event Streams for IBM Cloud (Enterprise)
  48. IBM Key Protect for IBM Cloud
다음 단계 안내

준수 프로그램에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 보호된 준수 보고서가 필요하신가요? IBM이 도와드리겠습니다.

