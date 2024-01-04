국제표준화기구(ISO)는 기술 분야 및 비기술 분야의 표준을 발표하는 독립적인 비정부 기구입니다. ISO/IEC 27000 표준 시리즈는 국제전기기술위원회(IEC)와의 공동 노력으로, 조직이 정보 자산을 안전하게 유지하는 데 도움이 되는 메커니즘을 정의합니다.

ISO/IEC 27001:2013(ISO 27001) 표준은 조직이 시간이 지남에 따라 정보 보안을 설계, 구현, 유지 관리하고 지속적으로 개선할 수 있는 위험 기반 시스템인 정보 보안 관리 시스템(ISMS)을 개발하기 위한 지침을 제공합니다. ISO/IEC 27001:2013 표준에는 ISO/IEC 27002:2013의 우수 사례 지침이 포함되어 있습니다. 후속 표준인 ISO/IEC 27701:2019는 개인 정보 관리 시스템(PIMS)을 구현하기 위한 추가 지침을 제공합니다.

