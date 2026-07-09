IBM Bob Premium Package for Java 출시: 엔터프라이즈 Java 애플리케이션 현대화 가속화

IBM Bob Premium Package for Java는 팀이 변경 작업을 시작하기 전에 Java 애플리케이션을 충분히 이해할 수 있도록 설계되었습니다.
IBM은 오늘 IBM Bob Premium Package for Java Modernization의 출시를 발표합니다. 이 패키지는 엔터프라이즈 팀이 Java 애플리케이션을 더욱 빠르고 일관성 있게, 그리고 높은 신뢰를 바탕으로 현대화할 수 있도록 지원하는 전용 기능을 제공합니다.
엔터프라이즈 Java 애플리케이션은 핵심 비즈니스 운영을 뒷받침하지만, 많은 조직은 레거시 런타임과 프레임워크, 복잡한 종속성, 부족한 문서화, 증가하는 보안 위험을 안고 있는 대규모 Java 애플리케이션 환경을 운영하고 있습니다. 이러한 시스템을 현대화하려면 단순히 더 빠른 코드 생성만으로는 충분하지 않습니다. 팀에는 애플리케이션에 대한 이해를 바탕으로 작업을 조율하고, 변경 사항을 검증하며, 거버넌스를 적용하고, 비즈니스에 필수적인 시스템을 유지하면서 위험을 줄일 수 있는 역량이 필요합니다.
IBM Bob은 엔터프라이즈 소프트웨어 팀을 위한 AI 기반 개발 파트너로, 소프트웨어 개발 라이프사이클 전반에서 여러 단계의 현대화 작업을 계획하고, 실행하며, 검증하고, 관리할 수 있도록 지원합니다. AI와 에이전틱 오케스트레이션을 결합하여, 팀이 단편적인 코드 지원을 넘어 체계적이고 거버넌스가 적용된 현대화 워크플로를 구축할 수 있도록 지원합니다.
IBM Bob을 기반으로 구축된 Premium Package for Java Modernization은 엔터프라이즈 Java 현대화를 위한 전용 워크플로를 제공합니다. 이 패키지는 Java 버전 업그레이드, UI 현대화, IBM WebSphere Liberty로의 현대화를 비롯한 다양한 현대화 작업에서 애플리케이션 분석, 업데이트 조율, 변경 사항 검증, 거버넌스 적용을 지원합니다.
그 결과, 리포지토리, 종속성, 파이프라인, 런타임 환경 전반에서 통제력을 유지하면서도 Java 애플리케이션을 더욱 빠르고 일관되게 현대화할 수 있는 반복 가능한 방식이 마련됩니다.
IBM Bob Premium Package for Java Modernization은 다음 세 가지 핵심 Java 현대화 워크플로를 지원합니다.
이러한 워크플로를 통해 Java 팀은 현대화 작업을 개발 라이프사이클과 분리하지 않고도 핵심 애플리케이션을 더욱 안전하고 점진적으로 현대화할 수 있습니다.
IBM Bob Premium Package for Java Modernization은 엔터프라이즈 Java 환경 전반의 현대화 작업에 체계성과 거버넌스를 더할 수 있도록 지원합니다. 팀은 Bob을 활용해 현대화 전 과정에서 검증 체크포인트, 사람의 승인 절차, 추적 가능한 코드 변경, 자동 문서화, 단위 테스트 생성, CVE 인지를 지원할 수 있습니다.
예를 들어 Java 버전 업그레이드를 수행하는 개발자는 안내형 워크플로를 시작하여 애플리케이션을 분석하고, 호환성 문제를 식별하며, 종속성을 업데이트하고, 코드와 구성 변경 사항을 적용한 뒤, 검증 단계를 수행하고, 검토를 위한 작업을 준비할 수 있습니다.
이 Premium Package는 AI 기반 오케스트레이션과 Java에 특화된 현대화 워크플로, 엔터프라이즈 거버넌스를 결합하여 팀이 운영 위험을 줄이고, 소프트웨어 품질을 높이며, 프로덕션 크리티컬 시스템에 대한 통제력을 유지하면서 더욱 빠르게 현대화를 추진할 수 있도록 지원합니다.
Blue Pearl은 IBM Bob을 활용해 Java 코드베이스를 Java 11에서 Java 25로 현대화했으며, 일반적인 방식으로 약 30일 이상 걸리던 작업을 3일 만에 완료해 약 90% 더 빠른 개발 속도를 달성한 것으로 추정됩니다. 이 사례는 단편적인 AI 지원이 아니라 체계적인 워크플로, 시스템 수준의 이해, 검증, 거버넌스를 바탕으로 Java 현대화를 수행할 때 어떤 성과를 달성할 수 있는지를 보여줍니다.
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