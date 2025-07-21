자동화 및 통합 툴링으로 Java 현대화 가속화

2025년 7월 21일

Seongwook Park

Product Manager, IBM Application Modernization, DevEx tool

IBM

이제 정식 출시된 IBM® Application Modernization Accelerator V4.3(AMA)과 IBM® Application Modernization Accelerator Developer Tools V1.0(AMA Dev Tools)의 새로운 기능을 통해 고객이 워크로드 현대화 노력을 가속화할 수 있도록 툴링을 지속적으로 발전시키고 있습니다.  

이러한 새로운 기능은 WebSphere Application Server(기존)와 같은 런타임에서 실행되는 엔터프라이즈 Java 애플리케이션을 최신 WebSphere Liberty 런타임에서 실행하도록 현대화하고, 최신 Java SE 및 Jakarta EE 레벨을 채택하는 등의 작업을 가속화하는 맞춤형 현대화 전략 및 기능을 제공합니다.

IBM® AMA의 주요 기능

  • 새로운 SaaS 목적지 계획: Enterprise Application Service for Java (EASeJ)가 도입됨에 따라 이제 맞춤형 마이그레이션 계획을 사용하여 쉽게 SaaS로 이동할 수 있습니다.
  • 새로운 자동화된 애플리케이션 그룹화: 연결된 데이터베이스나 대기열과 같은 공유 종속성을 기반으로 애플리케이션 그룹을 자동으로 생성합니다.
  • 새로운 운영 대상: 이제 WebSphere(MoRE) 버전 1.0.0.1에서 관리되는 Liberty에 대한 지원이 제공됩니다.
  • 애플리케이션 에스테이트의 종합적인 시각화: 애플리케이션, 데이터베이스 및 메시징 대기열 전반의 상호 의존성을 강조하는 시각적 맵을 통해 WebSphere 또는IBM 이외의 앱 서버와 같은 애플리케이션 환경의 전체 범위를 이해할 수 있습니다.
  • Db2 검색 및 현대화 권장 사항: IBM Db2 인스턴스를 식별하고 IBM® Cloud에서 현대화를 위한 실행 가능한 권장 사항을 받아보세요.

IBM® AMA Developer Tools의 주요 기능

  • 기존 엔터프라이즈 Java 애플리케이션 코드를 자동으로 현대화하여 새로운 런타임 환경에서 코드를 실행하는 데 필요한 수동 작업과 시간을 줄입니다.
  • 최신 Java SE 레벨을 사용하도록 Java 코드를 자동으로 업그레이드하세요.

AMA 도구는 Java용 WebSphere Suite의 필수적인 부분입니다

AMA는 각각 다음 SaaS, On Prem 및 Add On 프로그램에 포함되어 있습니다. 

AMA Dev Tools는 Eclipse IDE 또는 VS Code IDE를 사용하는 EASeJ, EAR 및 MoRE 고객이 사용할 수 있는 IDE 플러그인 세트입니다. IDE 마켓플레이스에서 AMA Dev Tools를 다운로드하세요.

애플리케이션 현대화 여정 가속화

어떤 목적지를 선택하든 혁신을 주도하는 데 필요한 도구와 통찰력을 활용하면 현대화 여정이 여기에서 시작됩니다. AMA의 최신 개선 사항과 AMA 개발 도구의 영향을 살펴보세요. 팀이 더 빠르고 효율적으로 현대화할 수 있도록 지원하세요.

지금 AMA 평가판 시작하기

AMA Dev Tools 다운로드

JSphere 도구 페이지에서 전체 제품군 살펴보기

 

