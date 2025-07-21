자동화 및 통합 툴링으로 Java 현대화 가속화

이제 정식 출시된 IBM® Application Modernization Accelerator V4.3(AMA)과 IBM® Application Modernization Accelerator Developer Tools V1.0(AMA Dev Tools)의 새로운 기능을 통해 고객이 워크로드 현대화 노력을 가속화할 수 있도록 툴링을 지속적으로 발전시키고 있습니다.

이러한 새로운 기능은 WebSphere Application Server(기존)와 같은 런타임에서 실행되는 엔터프라이즈 Java 애플리케이션을 최신 WebSphere Liberty 런타임에서 실행하도록 현대화하고, 최신 Java SE 및 Jakarta EE 레벨을 채택하는 등의 작업을 가속화하는 맞춤형 현대화 전략 및 기능을 제공합니다.