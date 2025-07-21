자동화 및 통합 툴링으로 Java 현대화 가속화

2025년 7월 21일
이제 정식 출시된 IBM® Application Modernization Accelerator V4.3(AMA)과 IBM® Application Modernization Accelerator Developer Tools V1.0(AMA Dev Tools)의 새로운 기능을 통해 고객이 워크로드 현대화 노력을 가속화할 수 있도록 툴링을 지속적으로 발전시키고 있습니다.
이러한 새로운 기능은 WebSphere Application Server(기존)와 같은 런타임에서 실행되는 엔터프라이즈 Java 애플리케이션을 최신 WebSphere Liberty 런타임에서 실행하도록 현대화하고, 최신 Java SE 및 Jakarta EE 레벨을 채택하는 등의 작업을 가속화하는 맞춤형 현대화 전략 및 기능을 제공합니다.
AMA는 각각 다음 SaaS, On Prem 및 Add On 프로그램에 포함되어 있습니다.
AMA Dev Tools는 Eclipse IDE 또는 VS Code IDE를 사용하는 EASeJ, EAR 및 MoRE 고객이 사용할 수 있는 IDE 플러그인 세트입니다. IDE 마켓플레이스에서 AMA Dev Tools를 다운로드하세요.
어떤 목적지를 선택하든 혁신을 주도하는 데 필요한 도구와 통찰력을 활용하면 현대화 여정이 여기에서 시작됩니다. AMA의 최신 개선 사항과 AMA 개발 도구의 영향을 살펴보세요. 팀이 더 빠르고 효율적으로 현대화할 수 있도록 지원하세요.