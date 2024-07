오늘날 비즈니스의 성공을 측정하는 기준은 바로 가동 시간과 높은 고객 만족도 점수입니다. 여기서는 IT가 핵심적인 연결고리 역할을 합니다. 고도로 디지털화된 세상에서는 IT야말로 IT 부서와 CIO는 물론 경영진 전체가 앱과 애플리케이션의 상태를 우선순위에 두는 분야이기 때문입니다.



최근 생성형 AI와 이 AI를 통해 실현될 가능성이 폭발적으로 성장하면서 IT, 즉 이 분야의 부서, 툴, 프로세스가 중요한 분기점에 접어들었습니다. AI 기반 IT는 조직의 필수 불가결한 요소에 그치지 않고 직원의 생산성, 혁신, 책임감 있는 관리, 대대적인 문화 변혁의 주요 동력이 될 엄청난 잠재력이 있습니다.



하지만 해결해야 할 과제도 있습니다. ROI를 달성하고, 직원들의 기대치를 관리하고, 윤리와 거버넌스에 맞게 신뢰할 수 있는 시스템을 구축하는 일은 버겁게 느껴집니다. 그러나 성장 없이 밋밋한 현상을 유지하거나, 더 심한 경우 경쟁에서 뒤처지는 등의 위험은 이보다 훨씬 큽니다. 기업들이 미래로 나아가기 위해 가장 현명한 방법을 찾고 있는 지금이야말로 CIO들과 각 IT 부서가 'AI 이상'이 아닌 'AI 우선'의 AI 기반 계획을 수립해야 합니다. AI를 최우선 요소로 두면 직원, 고객, 공급업체가 고민하고, 운영하고, 협력하는 방식이 달라지기 때문입니다.



이 가이드는 IBM® AI 및 IT 전문가들의 연구와 인사이트를 바탕으로 고객이 자체 IT 및 AI 전략에 대한 접근 방식을 조정하고, 수정하고, 재고할 수 있는 방법을 알려드립니다.