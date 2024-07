하지만 변화에 대한 조금 더 근본적인 두려움에 관한 해결책은 그리 뚜렷하지 않습니다. 대부분의 경우 기술은 문제가 아닙니다. 문제는 변화입니다. AI와 IT 자동화의 가능성을 수용할 수 있으려면 조직은 IT팀뿐만 아니라 모두가 생각을 바꾸고 심지어는 조직의 모든 부분을 재고하도록 하는 문화적 변화가 필요합니다. 문화는 위에서부터 시작됩니다. 따라서 이러한 변화는 CIO에게 모두 맡길 것이 아니라 최고 경영진에서부터 시작되어야 합니다.



AI는 사람을 대체하지 않을 것입니다. 다만, AI를 사용하는 사람은 AI를 사용하지 않는 사람을 대체할 것입니다.—Augmented work for an automated, AI-driven world



비즈니스 성공은 관점의 전환으로 인해 촉발되는 경우가 많습니다. IBM 비즈니스 가치 연구소의 연구 결과에 따르면 "운영 모델을 혁신의 원동력으로 우선시하는 조직은 기술 중심적인 동종 기업보다 수익성과 효율성 측면에서 55% 높은 성과를 거두는 등 여러 측면에서 우수한 성과를 냅니다."



AI 기반 변화는 직원과 수익성 모두에 이득이 될 수 있습니다. 예를 들어, IT 자동화 프로젝트는 조직의 사일로를 무너뜨리는 데 도움이 될 수 있습니다. 특히 서로 다른 팀이 서로 다른 관행, 도구, 애플리케이션을 사용하는 경우가 많은 대기업급 조직에 혁신하고, 협업하고, 업무를 간소화할 새로운 기회를 가져다줍니다.