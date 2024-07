최근 몇 년간 많은 IT 팀은 팀의 영향력이 약화되는 것을 목격했습니다. 특히 전통적인 프로그래머가 필요 없는 앱 유형인 로우 코드 옵션과 노 코드 옵션이 등장하면서 비즈니스 부서가 IT 팀을 찾지 않아도 되는 상황이 훨씬 많아졌고, 적어도 조금 덜 복잡한 수준에서는 더 빠르게 움직일 수 있게 되었습니다. 비즈니스는 빠르게 움직일수록 좋습니다. 특히 새로운 특징 및 기능과 관련해서는 더욱 그러합니다. 하지만 IT 팀은 이렇게까지 역할이 줄어드는 것을 원하진 않을 것입니다.



"비즈니스에 더 잘 적응해 비용 센터가 아니라 조력자의 역할을 하는 방법, 이것이 바로 IT 팀이 직면하고 있는 과제입니다. IT 인력은 비즈니스 운영 방식을 이해하고 필요한 역량을 정확하게 파악해 이러한 서비스를 더 원활하게 제공할 수 있어야 하고, 이는 매우 중요한 부분입니다. IT 전문가들이 비즈니스의 일부로서 자신들의 역할과 책임이 무엇인지, 그리고 이러한 역할을 일상적으로 수행하기 위해 무엇이 필요한지 파악할 수 있도록 업계 전반에서 충분한 지원을 제공하고 있다고 생각하진 않습니다. IT 팀이 이러한 역할을 파악했다면 솔루션 구축과 선택을 지원하는 데 훨씬 더 수월하게 적응했을 것이고, 자율적으로 업무를 처리하는 비즈니스 부서에 온전히 의존하지 않게 되었을 겁니다." — Melissa Long Dolson, IBM 기술 영업 부문 AI 운영/통합 담당 부사장