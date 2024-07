더 이상 IT와 비즈니스는 별개가 아닙니다. 결국 IT는 비즈니스입니다.—생성형 AI를 위한 CEO 가이드

"조직에 IT 자동화 솔루션을 도입하려는 사람에게 하고 싶은 최고의 조언은 무엇인가요?"라는 질문을 했을 때 인터뷰에 응한 IBM 임원들은 한결같이 작은 것부터 시작하라고 조언했습니다. 아래에서 IT 자동화를 구현할 때 취할 수 있는 3가지 단계와 함께 그 이유를 살펴보도록 하겠습니다.



“우리는 계산 가능한 모든 문제를 계산하도록 만들어야 합니다. 컴퓨터로 계산할 수 있는 것이라면 컴퓨터에 맡기고 비판적 사고와 협상, 관계, 인간 고유의 특성은 사람에게 맡겨야 합니다. 디지털 혁신은 비즈니스 애플리케이션과 지식 근로자만을 위한 것이 아닙니다. 비즈니스 애플리케이션과 지식 근로자가 사용하는 모든 IT 시스템과 아키텍처, 인프라를 위한 것이기도 합니다. AI는 조직 전체의 모든 수준에서 변화를 주도하고 있으며 이를 구현하고 추적하려면 높은 수준의 감독이 필요합니다." —William Lobig, IBM Automation 소프트웨어 제품 관리 담당 부사장