IBM은 은행이 레거시 운영을 자율적인 AI 기반 워크플로로 전환하여 성능을 높이고 실질적인 비즈니스 결과를 창출하도록 지원합니다.

IBM의 자문 중심 및 자산 중심 접근 방식은 심층적인 은행 업계 전문성을 규제 환경에 맞게 구축된 에이전틱 AI 기반 지능형 자동화와 결합합니다. 이러한 접근 방식을 통해 프로세스를 간소화하고 복잡성을 줄이며 더 빠르고 스마트한 의사 결정을 내릴 수 있습니다.

디지털화를 넘어 워크플로를 재설계하여 의사 결정을 개선하고 규정을 준수하는 안전한 혁신을 보장합니다.

검증된 실적과 견고한 기술 에코시스템을 갖춘 IBM은 은행 업무 혁신의 신뢰할 수 있는 파트너입니다.