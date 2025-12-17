인간의 지능에 기반한 에이전틱 AI로 은행 업무 운영 혁신
IBM은 은행이 레거시 운영을 자율적인 AI 기반 워크플로로 전환하여 성능을 높이고 실질적인 비즈니스 결과를 창출하도록 지원합니다.
IBM의 자문 중심 및 자산 중심 접근 방식은 심층적인 은행 업계 전문성을 규제 환경에 맞게 구축된 에이전틱 AI 기반 지능형 자동화와 결합합니다. 이러한 접근 방식을 통해 프로세스를 간소화하고 복잡성을 줄이며 더 빠르고 스마트한 의사 결정을 내릴 수 있습니다.
디지털화를 넘어 워크플로를 재설계하여 의사 결정을 개선하고 규정을 준수하는 안전한 혁신을 보장합니다.
검증된 실적과 견고한 기술 에코시스템을 갖춘 IBM은 은행 업무 혁신의 신뢰할 수 있는 파트너입니다.
AI로 강화된 규정 준수 툴을 사용해 은행 업무 규정을 탐색하세요. 위험을 최소화하고 투명성을 높이며, 원활하고 안전하게 그리고 확신을 갖고 앞서 나아가세요.
인간 중심 AI로 업무를 간소화하고 수작업을 줄이세요. 백오피스 운영을 혁신해 처리 시간을 단축하고, 팀이 더 높은 가치를 창출하는 업무에 집중할 수 있도록 지원하세요.
거래 실행을 가속화하고 최대 거래량도 문제없이 처리해 일관된 고객 만족을 제공함으로써 순 고객 추천 지수(NPS)를 개선하세요.
기존 시스템과 원활하게 통합되는 엔드투엔드 AI 기반 KYC/AML 솔루션으로 온보딩을 가속화하고 지속적인 실사 과정을 강화하세요.이 솔루션은 거래 주체 검증, 데이터 분석, 알림 관리를 통해 사기를 신속하게 탐지합니다.
선제적이고 복원력 있는 운영을 통해 변화하는 규제와 기술 발전에 한발 앞서 대응하세요. 고급 분석, AI 인사이트, 자동화된 워크플로를 활용해 금융 범죄를 식별, 예방하고 이에 대응하여 기관의 평판을 보호하세요.
에이전틱 AI를 활용하여 무역 금융과 대출과 같은 운영을 혁신하세요. 변화하는 비즈니스 모델, 경제적 압박, 진화하는 규제에 유연하게 대응하며, 변화의 속도에 맞춘 신뢰할 수 있는 인간 중심의 경험을 제공합니다.
디자인 사고, 애자일, DevOps 관행을 아우르는 엔드투엔드 프레임워크를 활용하여 솔루션 관련 아이디어를 창출하고, 솔루션을 원활하게 개발, 측정, 개선 및 확장하세요. IBM의 접근 방식은 기존 시스템과 통합하고 현재 투자 가치를 극대화하도록 설계되었습니다.고객사 팀과 IBM 전문가들이 함께하는 전략적 파트너십을 통해 가치 실현 속도를 높이세요. 비즈니스, 디자인, 기술 전반에 걸친 다양한 전문가들이 고객이 최첨단 혁신 기술을 자신 있게 도입할 수 있도록 지원합니다.
IBM® Consulting은 고객이 AI, Red Hat OpenShift 및 Cloud Accelerator를 통해 Microsoft 클라우드 여정을 맞춤화하여 비즈니스 성공을 주도할 수 있도록 지원합니다.
IBM과 Celonis는 기업 클라이언트가 운영 모델을 재편하도록 신속한 데이터 중심 프로세스 인사이트 및 데이터 마이그레이션 기능을 지원함으로써 디지털 혁신 여정을 가속화합니다.
IBM과 UiPath는 RPA와 디지털 비즈니스 자동화의 강점을 결합하여 확장가능하고 안전한 자동화를 제공합니다. 이 솔루션은 유인 봇 및 무인 봇은 물론 전체 워크플로, 의사 결정, 콘텐츠 관리를 하나의 통합된 경험으로 제공합니다.
비즈니스 업무뿐 아니라 전 세계에 긍정적인 변화를 일으키고 있는 헌신적이고 혁신적인 동료들이 있는 팀에 동참하세요.
사업 성장에 도움이 되는 최신 보고서, 가이드북, 사고 리더십(Thought Leadership) 논문 모음을 확인해 보세요.