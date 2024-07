통신 및 금융 서비스를 위한 솔루션을 갖춘 IBM은 업계 맞춤형 클라우드 제품을 최초로 설계합니다. AI 기반 IBM Cloud for Telecommunications 네트워크 자동화 솔루션은 5G 및 엣지 서비스 제공을 가속화하여 비용을 낮추고 네트워크를 현대화합니다. IBM Cloud for Financial Services를 사용하면 은행은 클라우드에서 미션 크리티컬 애플리케이션을 자신 있게 호스팅하여 비즈니스를 보다 빠르고 효율적으로 처리할 수 있습니다.

IBM Cloud는 비즈니스를 수행하고 고객 경험을 개선하는 보다 스마트한 방법을 통해 업계를 혁신하고 있습니다.