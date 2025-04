디지털 운영 복원력 법(DORA) EU

IBM Cloud는 고객이 위험 기반 의사 결정을 내릴 때 정보를 활용할 수 있도록 지원합니다. IBM의 설명서는 각 클라우드 서비스에 대한 자세한 정보를 제공하여 내장된 서비스 복원력 조치를 강조하고 고객이 계획되지 않은 잠재적 중단에 대처할 수 있도록 설계하는 데 도움을 줍니다. 탄탄한 역량의 증거로서 상세한 규정 준수 설명서가 포함되어 있습니다. 또한 IBM Cloud Security and Compliance Center Workload Protection은 IBM Cloud 리소스와 멀티 클라우드 환경의 리소스에 대해 IBM Cloud Framework for Financial Services, DORA, PCI 및 기타 여러 업계 관련 표준 또는 모범 사례 표준에 대한 규정 준수 점검을 자동화합니다.