목표를 달성하기 위해 Wi2는 NoSQL 데이터베이스 플랫폼인 IBM Cloudant®를 기반으로 클라우드 기반 빅데이터 분석 플랫폼을 구축하고, 구조화된 데이터를 위한 인메모리 데이터 웨어하우스로 IBM Db2® Warehouse on Cloud를 사용하기로 결정했습니다. 두 데이터베이스 모두 IBM Cloud® 플랫폼에서 실행됩니다.



TRAVEL JAPAN Wi-Fi 앱의 데이터는 먼저 클라우드 오브젝트 스토리지에 저장되어 JSON 오브젝트로 변환된 다음 IBM Cloudant에 로드됩니다. IBM 솔루션은 각 오브젝트에 최적의 스키마를 할당하고, 신속한 분석을 위해 이를 IBM Db2 Warehouse on Cloud로 전송합니다.



"IBM 솔루션을 도입한 데에는 크게 세 가지 이유가 있었습니다."라고 Soma는 회상합니다. "우리의 철학은 서비스 품질을 개선할 수 있는 잠재력 있는 혁신적인 기술이라면 무엇이든 시도해봐야 한다는 것이며, IBM 솔루션을 통해 분석 프로세스를 크게 가속화할 수 있을 것이라고 확신했습니다.



“두 번째 이유는 IBM Cloudant와 IBM Db2 Warehouse on Cloud의 기능과 성능입니다. IBM Cloudant는 RESTful API를 제공할 뿐만 아니라 기본적으로 JSON, 전체 텍스트 및 지리적 공간 데이터를 처리할 수 있습니다. 또한 IBM Cloudant에서 데이터에 적용한 스키마가 IBM Db2 Warehouse on Cloud에서 구조화된 데이터로 자동 변환되어 기존 비즈니스 인텔리전스 도구를 사용하여 쉽게 분석할 수 있다는 점도 매력적이었습니다.



"세 번째 이유는 IBM과의 파트너십입니다. 우리는 우리가 착수한 프로젝트가 여러 측면에서 최초의 프로젝트이며, 그 과정에서 예상치 못한 문제에 직면할 수 있다는 것을 알고 있었습니다. IBM 팀은 처음부터 우리와 함께 도전 과제를 해결하겠다는 의지가 확고했으며, 필요할 때 언제든지 전문가 지침을 제공할 수 있었습니다."



단 두 달 만에 Wi2의 새로운 데이터 집계 인프라가 구축되어 실행되었습니다. 클라우드 솔루션을 선택함으로써 회사의 데이터 과학자들은 시간이 많이 걸리는 관리 작업에 소요되는 시간을 줄이고 새로운 트렌드를 발견하는 데 더 많은 시간을 할애할 수 있습니다.



유선 및 무선(Wi2) 기업 사업부 매니저인 Toshiya Fukui는 다음과 같이 말합니다. "이제 지루한 데이터 변환 프로세스를 거치지 않고도 방대한 양의 데이터를 순식간에 분석할 수 있습니다. 우리의 새로운 작업 방식은 확실히 데이터 분석에 대한 불만을 해소해 줍니다.”