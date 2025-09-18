Velotix는 2021년에 설립된 스타트업으로, 기업이 데이터의 영향력을 극대화할 수 있도록 지원하는 데이터 보안 솔루션을 개발합니다. Velotix Data Access Platform은 기업이 사일로에서 데이터를 검색 및 통합하고 적합한 사람에게 데이터 접근 권한을 부여하며 강력한 정책의 생성 및 적용을 자동화할 수 있도록 지원합니다.

플랫폼의 핵심 시스템은 고급 AI 및 행동 분석을 사용하여 변화하는 사용자 패턴과 규제 요구 사항에 따라 액세스 정책을 동적으로 발전시킵니다. Velotix의 독점적인 AI 엔진은 반복적인 수동 개입 없이도 대규모로 정책을 준수할 수 있도록 지원합니다.

유용성을 더욱 향상하고 도입을 가속화하기 위해 Velotix는 대화형 어시스턴트를 솔루션에 임베딩하려고 했습니다. Velotix의 최고 기술 책임자 겸 최고 AI 책임자인 Yoram Segal은 "자연어 쿼리를 지원하는 AI를 통해 사용자는 업무에 집중할 수 있고, 지능형 정책 적용은 백그라운드에서 조용히 실행됩니다"라고 말합니다.