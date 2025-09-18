IBM watsonx를 통해 AI로 강화된 Data Access Platform을 개선한 Velotix
Velotix는 2021년에 설립된 스타트업으로, 기업이 데이터의 영향력을 극대화할 수 있도록 지원하는 데이터 보안 솔루션을 개발합니다. Velotix Data Access Platform은 기업이 사일로에서 데이터를 검색 및 통합하고 적합한 사람에게 데이터 접근 권한을 부여하며 강력한 정책의 생성 및 적용을 자동화할 수 있도록 지원합니다.
플랫폼의 핵심 시스템은 고급 AI 및 행동 분석을 사용하여 변화하는 사용자 패턴과 규제 요구 사항에 따라 액세스 정책을 동적으로 발전시킵니다. Velotix의 독점적인 AI 엔진은 반복적인 수동 개입 없이도 대규모로 정책을 준수할 수 있도록 지원합니다.
유용성을 더욱 향상하고 도입을 가속화하기 위해 Velotix는 대화형 어시스턴트를 솔루션에 임베딩하려고 했습니다. Velotix의 최고 기술 책임자 겸 최고 AI 책임자인 Yoram Segal은 "자연어 쿼리를 지원하는 AI를 통해 사용자는 업무에 집중할 수 있고, 지능형 정책 적용은 백그라운드에서 조용히 실행됩니다"라고 말합니다.
Velotix는 자체적으로 심층적인 AI 및 정책 거버넌스 전문 지식을 보유하고 있지만, 개발 시간을 단축하고 확장성을 최적화하기 위해 IBM의 신뢰할 수 있는 AI 인프라로 기능을 강화하기로 결정했습니다. 대화형 어시스턴트를 독립적으로 구축하는 데 몇 달이 걸렸을 것이므로, 팀은 빠르고 안전한 배포를 위해 IBM watsonx AI 제품 포트폴리오를 활용하기로 했습니다.
이 결정의 핵심은 IBM watsonx AI 모델을 위한 온프레미스 배포의 유연성이었습니다. 이러한 유연성은 금융 및 의료와 같은 규제 산업에서 중요한 요구 사항입니다. "고객은 AI가 민감한 데이터와 상호 작용하는 방식을 완전히 제어할 수 있어야 해야 합니다"라고 Segal은 설명합니다.
IBM 역시 안심시키는 주었습니다. "IBM 기술을 탑재하면 신뢰도가 훨씬 높아집니다."라고 Segal은 말합니다. "마치 당사 제품에 'IBM 내장' 스티커를 붙이는 것과 같습니다."
Velotix는 IBM Client Engineering과 함께 Slack 및 Outlook과 같은 친숙한 플랫폼을 사용하여 정책을 생성 및 검증하고 규정 준수를 확인하며 액세스를 간소화할 수 있는 자연어 어시스턴트를 구축했습니다.
Velotix는 혁신을 주도하는 역할을 했으며, IBM watsonx Orchestrate, IBM watsonx.ai, IBM watsonx.data와 같은 IBM 제품은 엔터프라이즈급 통합과 신속한 가치 실현을 지원했습니다.
Velotix는 watsonx 및 IBM Client Engineering 전문가와 함께 단 한 달 만에 완전한 기능을 갖춘 AI 어시스턴트를 출시하여 개발 시간을 80% 이상 단축했습니다. 이러한 협업이 없었다면 이 과정은 6개월 이상 걸렸을 것입니다.
임베디드 AI 어시스턴트는 규정 준수 비용을 60~70% 절감하고 수동 작업을 최대 95%까지 줄일 수 있을 것으로 예상됩니다. 어시스턴트는 친숙한 업무 공간 툴을 사용하여 작동하므로 고객은 업무 중단 없이 즉각적인 가치를 누릴 수 있습니다.
"Velotix의 플랫폼은 데이터 접근과 규정 준수 일정을 몇 달에서 몇 분으로 단축합니다."라고 Segal은 말합니다. "IBM watsonx는 서비스 제공 속도를 높여주지만, 플랫폼 이면의 인텔리전스는 모두 Velotix가 제공합니다. 고객은 첫날부터 동료와 대화하듯 데이터에 접근할 수 있으며, 나머지는 어시스턴트가 처리합니다."
Velotix는 향후 IBM Quantum과의 통합을 모색하여 데이터 보안 서비스를 더욱 강화하고 혁신의 선두를 유지하겠다는 의지를 더욱 공고히 할 계획입니다. "IBM과 함께 Velotix는 엔터프라이즈 데이터의 미래를 보호하고 있습니다."라고 Segal은 전합니다.
Velotix는 조직이 데이터 사일로를 관리하고 데이터를 효과적으로 사용하는 동시에 보안과 규정 준수를 유지할 수 있도록 지원합니다. 2021년에 설립되었으며, 기업 전반에 걸쳐 데이터 접근을 통합, 관리 및 보호하는 더 스마트한 방법을 개척하고 있습니다. 기업이 데이터를 최대한 활용할 수 있도록 지원하는 데이터 보안 솔루션을 만드는 데 전념하는 스타트업입니다. 회사는 AI 어시스턴트를 도입하여 Data Access Platform을 사용하는 고객의 생산성을 더욱 높일 기회를 발견했습니다. IBM watsonx 기술을 갖춘 새로운 Data Access Platform은 최종 사용자가 기존 생산성 애플리케이션을 통해 사일로 전반에서 데이터에 액세스하고 정책을 생성하며 규정 준수를 확인할 수 있도록 돕습니다.
