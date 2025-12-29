IBM과 협력하여 전사적 AI 도입을 위한 IT 운영을 재편하는 Unipol
이탈리아의 선도적인 보험 제공업체인 Unipol Assicurazioni S.p.A.는 디지털 혁신 여정에서 중추적인 시점에 도달했습니다. Unipol은 증가하는 운영 수요를 충족하고 정체를 방지하기 위해, 지능형 자동화를 도입하고 안전하고 확장 가능한 IT 기반을 구축하기 시작했습니다. 이 새로운 인프라는 기존 운영을 간소화할 뿐만 아니라 데이터에 기반하여 더 빠른 의사 결정을 지원하고 장기적인 비즈니스 민첩성을 지원할 것입니다.
Unipol은 IT 운영을 현대화하고 전사적 AI 도입을 촉진하기 위해 IBM과 협력하여 IBM watsonx 에코시스템에 구축된 AI 기반 자동화 플랫폼인 차세대 자동화 모니터링 보험(NAMI)을 개발했습니다. IBM watsonx.ai AI 스튜디오는 즉각적인 인사이트와 간소화된 워크플로를 위한 툴과 통합된 자연어 인터페이스를 통해 Unipol의 운영 요구 사항에 맞춘 생성형 AI 사용 사례를 지원합니다.
에이전트 AI 워크플로와 직관적인 자연어 상호 작용을 위한 IBM watsonx Orchestrate 솔루션, IBM Cloud Pak for Data 준비, 실시간 모니터링 및 예측 분석을 위한 IBM Cloud Pak for AIOps 등이 이러한 기능을 지원합니다. 초기에 IBM Cloud에 구축된 이 솔루션은 Red Hat OpenShift 플랫폼을 사용하여 하이브리드 클라우드로 마이그레이션되어 확장성과 배포 유연성을 강화했습니다. Unipol의 거버넌스 표준을 충족하기 위해 IBM Fusion Hyper-Converged Infrastructure(HCI)는 필요한 온프레미스 아키텍처를 제공했습니다.
NAMI는 Meta의 Llama, Mistral의 Pixtral AI, IBM Granite 파운데이션 모델을 결합하는 다중 모델 접근 방식을 사용하여 모델을 적합한 작업에 연결합니다.
NAMI는 Unipol의 운영을 혁신하며 즉각적이고 장기적인 영향을 미쳤습니다. 이벤트 응답 시간이 20분에서 단 90초로 단축되어 해결 속도가 빨라지고 중단이 감소했습니다. 두 달 동안 NAMI는 800개 이상의 시스템 이벤트를 분석하여 많은 수를 자율적으로 해결하고 538개만 에스컬레이션했습니다. 이전에 Unipol의 제어실은 거의 실시간으로 모니터링하는 이벤트가 26%에 불과했습니다. 2025년 6월부터 NAMI가 100% 이상을 차지하면서 기술팀은 더 높은 가치의 전략적 이니셔티브에 집중할 수 있게 되었습니다.
회계 및 청구 프로세스 시간이 21시간에서 18시간으로 단축되어 운영 효율성이 크게 향상되었으며, 인시던트 처리 시간이 90% 단축되어 기술팀이 데이터를 더 빠르게 분석할 수 있게 되었습니다. NAMI는 12개 이상의 모니터링 시스템을 일원화된 데이터 레이크에 통합함으로써 실시간 모니터링, 예측 분석, 자동화된 보고를 촉진하여 의사 결정을 개선했습니다.
앞으로 Unipol은 완전한 이벤트 자동화, AI 기반 프로세스 혁신, 하이브리드 클라우드 지원을 통해 NAMI를 확장할 계획이며, 지속적인 최적화와 지능형 비즈니스 진화를 가능하게 하는 IBM z17 기술을 통해 향상된 인프라로 발전해 나갈 계획입니다.
1963년에 설립되어 이탈리아 볼로냐에 본사를 둔 Unipol Assicurazioni S.p.A.는 이탈리아 최고의 보험 그룹 중 하나입니다. 이탈리아 최대 에이전시 네트워크를 통해 1,680만 고객에게 서비스를 제공하는 Unipol은 자동차, 주택, 상황, 생활, 자산 관리를 포함한 포괄적인 서비스를 제공합니다. 12,000명 이상의 직원을 보유한 이 회사는 개인과 기업 모두에 맞춤화된 혁신적인 솔루션을 제공합니다.
