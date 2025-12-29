NAMI는 Unipol의 운영을 혁신하며 즉각적이고 장기적인 영향을 미쳤습니다. 이벤트 응답 시간이 20분에서 단 90초로 단축되어 해결 속도가 빨라지고 중단이 감소했습니다. 두 달 동안 NAMI는 800개 이상의 시스템 이벤트를 분석하여 많은 수를 자율적으로 해결하고 538개만 에스컬레이션했습니다. 이전에 Unipol의 제어실은 거의 실시간으로 모니터링하는 이벤트가 26%에 불과했습니다. 2025년 6월부터 NAMI가 100% 이상을 차지하면서 기술팀은 더 높은 가치의 전략적 이니셔티브에 집중할 수 있게 되었습니다.

회계 및 청구 프로세스 시간이 21시간에서 18시간으로 단축되어 운영 효율성이 크게 향상되었으며, 인시던트 처리 시간이 90% 단축되어 기술팀이 데이터를 더 빠르게 분석할 수 있게 되었습니다. NAMI는 12개 이상의 모니터링 시스템을 일원화된 데이터 레이크에 통합함으로써 실시간 모니터링, 예측 분석, 자동화된 보고를 촉진하여 의사 결정을 개선했습니다.

앞으로 Unipol은 완전한 이벤트 자동화, AI 기반 프로세스 혁신, 하이브리드 클라우드 지원을 통해 NAMI를 확장할 계획이며, 지속적인 최적화와 지능형 비즈니스 진화를 가능하게 하는 IBM z17 기술을 통해 향상된 인프라로 발전해 나갈 계획입니다.