아제르바이잔 국영석유회사(SOCAR)는 2008년에 터키의 유일한 석유화학 생산업체인 Petkim을 인수했습니다. 이는 현재 SOCAR Turkey Enerji A.S로 알려진 회사를 설립하는 첫 걸음이었습니다. 오늘날 SOCAR Turkey는 풍력 발전소, 광섬유 라인, 에게해 지역 최대 컨테이너 항구, 향후 터키와 그 외 지역으로 천연 가스를 운송할 파이프라인 프로젝트를 포함하여 13개의 자회사를 운영하고 있습니다. 그러나 회사의 포트폴리오가 성장하면서 비즈니스 프로세스의 복잡성도 걷잡을 수 없는 속도로 증가했습니다. 오랜 기간에 걸처 각각 자체 플랫폼에서 운영되어 온 SOCAR Turkey 자회사 간의 운영 및 문서를 모니터링하는 것이 점점 더 어려워졌습니다. SOCAR Turkey의 IT 프로젝트 관리실 그룹 매니저인 베르나 겐쵸글루(Berna Gençoğlu는 다음과 같이 설명합니다. "전체 조직의 문서와 시스템을 한 군데서 정확히 볼 수 있는 방법이 필요했습니다. 운영을 혁신하는 데 도움이 될 플랫폼을 찾기 위해서 여러 공급업체의 다양한 솔루션을 평가했습니다. 분산되어 있는 시스템을 자동화된 서비스를 통해 단일 플랫폼에서 통합하기 위해 IBM Cloud Pak for Business Automation을 선택했습니다."

수천 개의 프로세스 자동화 SOCAR Turkey는 IBM 및 IBM 비즈니스 파트너인 AKSIS와 긴밀히 협력하여 IBM Cloud Pak for Business Automation에서 제공되는 엔터프라이즈 콘텐츠 관리 서비스를 구현했습니다. 이 팀은 SOCAR Turkey 자회사의 주요 엔터프라이즈 비즈니스 애플리케이션과 솔루션을 신중하게 통합하여 조직 전체에 걸쳐 엔드투엔드 통합, 자동화 및 디지털화된 프로세스를 구축했습니다. 이제 이 솔루션은 생성부터 보관 또는 폐기까지 SOCAR Turkey의 기업 수준 문서를 자동으로 관리합니다. 또한 SOCAR Turkey는 이 솔루션을 사용하여 정보를 분류하고, 동적 폴더 구조를 개발하며, 회사의 인사 솔루션에 마련된 조직 구조를 바탕으로 하여 문서에 대한 액세스 권한을 부여합니다. 또한 개발팀은 IBM 솔루션을 사용하여 국제 문서 관리 표준 및 일반 데이터 보호 규정(GDPR) 프레임워크 준수를 관리하는 데 도움이 되는 처리 표준을 만들었습니다. SOCAR Turkey의 모든 자회사는 매일 대량의 서신을 수신하고 처리하는데, IBM Cloud Pak for Business Automation은 이러한 문서를 자동화하고 관리하는 데 도움이 됩니다. 이제 SOCAR Turkey에 새로운 서신이 도착했을 때 이를 스캔하여 IBM 솔루션으로 보내면 솔루션이 일련의 비즈니스 규칙을 적용하여 분류한 다음 케이스 번호를 생성합니다. 그런 다음 분류에 따라 편지가 사례 담당자에게 자동으로 할당되거나, 관리자의 대시보드로 전송되어 수동으로 할당할 수 있습니다. 사례 담당자가 각 사례를 검토하고 대응하는 동안 시스템은 진행 상황을 추적하여 각각의 새 문서를 보안이 강화된 콘텐츠 저장소로 전송합니다. 사례가 종결되면 모든 문서는 검색 가능한 아카이브에 함께 저장됩니다. SOCAR Turkey는 총 3,000개의 서신 프로세스를 자동화했습니다. SOCAR Turkey는 IBM 솔루션을 사용하여 유사한 방식으로 내부 및 외부 계약을 처리하고 있습니다. SOCAR Turkey는 약 6,000개의 계약 문서 관리 프로세스를 자동화함으로써 계약 관리를 가속화, 표준화, 간소화할 수 있었습니다. SOCAR 터키의 엔지니어링 부서 또한 자동화 프로젝트의 혜택을 받고 있습니다. 엔지니어링 문서의 대부분은 타사 공급업체에서 작성하며, 타사 공급업체는 이제 솔루션을 사용하여 SOCAR Turkey에 결과물을 제출할 수 있습니다. 솔루션의 자동화된 워크플로우 기능을 통해 문서가 회사의 적절한 이해 관계자에게 전달되어 문서를 검토하고, 의견을 달고, 승인할 수 있습니다. “IBM Cloud Pak for Business Automation을 사용하면서 이해관계자들은 더 이상 시스템을 위해 일한다는 느낌이 들지 않는다고 합니다. 오히려 시스템이 그들을 위해 일한다고 생각하죠.” 라고 SOCAR 터키의 정보 및 기록 그룹 매니저인 제라 외즈코메르트(Zehra Özcömert)가 말합니다.

다양한 이점 측정 SOCAR Turkey는 IBM Cloud Pak for Business Automation를 도입한 이후 약 50만 개의 문서를 솔루션으로 마이그레이션했으며, 14,000개 이상의 프로세스를 자동화했습니다. 그 결과 문서화 주기가 20%~40% 단축되고 직원 생산성은 20%~30% 향상되었으며 고객 만족도는 30%~50% 증가했습니다. 또한 조직에서는 인쇄하고 저장해야 하는 문서의 수가 줄어들었으며 다양한 규정을 준수하고 있음을 더 잘 입증할 수 있습니다. 그러나 아마도 가장 큰 개선은 솔루션의 재정적 및 환경적 영향과 관련이 있을 것입니다. "이 솔루션을 통해 SOCAR Turkey는 종이, 인쇄, 우편 요금, 보관 및 관리 분야에서 연간 약 300,000달러를 절약하고 탄소 발자국을 8,028kg의 CO2 줄였습니다."