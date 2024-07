New Mexico Mutual 팀은 데이터 및 분석 솔루션을 전문으로 하는 전략적 컨설팅 회사인 PMsquare와 접촉했습니다. New Mexico Mutual과 거의 10년에 걸쳐 다양한 프로젝트를 진행했던 PMsquare는 New Mexico Mutual이 다른 보험사보다 혁신에 대한 열망이 강하다는 것을 알고 있었습니다. PMsquare의 영업 담당 부사장인 케빈 에마누엘(Kevin Emanuel)은 "일부 기업에는 여전히 분석과 자동화가 미래라는 사실을 확신시키는 과정이 필요합니다. 하지만 New Mexico Mutual은 '올바른 방법을 찾을 수 있게 도와주세요'라는 식이죠."

이 경우 올바른 방법은 IBM 로보틱 프로세스 자동화(RPA)였습니다.

PMsquare는 컨설팅 계약에 기술에 구애받지 않는 접근 방식을 취하기로 하고, New Mexico Mutual과 함께 여러 자동화 솔루션을 검토했습니다.

New Mexico Mutual 팀은 IBM 솔루션에서 중요한 차별화 요소 몇 가지를 발견했습니다. 계약 갱신에는 여러 단계가 관련되어 있기 때문에 여러 소프트웨어 통합의 유연성이 핵심이었습니다. 팀은 RPA 솔루션을 사용하여 웹 스크래핑과 데이터베이스 읽기/쓰기 등을 포함한 일부 내부, 일부 외부 작업을 수행할 수 있다는 점을 마음에 들어 했습니다.



사용 편의성과 배포 속도도 눈에 띄었습니다. 드 브루인은 IBM RPA 솔루션의 로우코드 특성을 어떻게 활용할 수 있는지 설명합니다. 표준 작업은 자동화를 처음부터 코딩하는 것보다 훨씬 빠르게 자동화할 수 있습니다.

PMsquare의 전문성 또한 쉽고 빠르게 구현하는 데 도움이 되었습니다. "PMsquare와 함께 일하는 것이 즐거웠습니다."라고 루나는 말합니다. "프로세스는 매끄럽고 쉽게 진행되었고, 이렇게 짧은 시간 안에 쉽게 자동화를 시작하고 실행할 수 있다는 점에 무척 놀랐습니다."

New Mexico Mutual과 PMsquare는 IBM 로보틱 프로세스 자동화(RPA)를 사용하여 보험 갱신과 관련된 수작업을 100% 자동화했습니다. New Mexico Mutual은 RPA 봇을 'Rebel'로 이름 지었습니다. 루나는 다음과 같이 말합니다. "Rebel은 가장 거래량이 많은 기간에 손해사정사당 약 10건의 갱신을 담당하며, 이러한 갱신에 필요한 모든 수작업을 처리하고 있습니다. 시간을 많이 절약할 수 있고, 프리미엄 임곗값을 더 높이면 업무량을 훨씬 더 많이 줄일 수 있습니다."