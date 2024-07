새로운 프로그램에 대한 시민 자격을 결정하는 주 기관으로 지정된 DCA는 예상되는 온라인 신청의 폭주를 관리하기 위해 새로운 디지털 프로세스를 개발하는 임무를 맡았습니다. DCA는 새 법률이 서명된 날로부터 단 6주 만에 완전히 새로운 시스템을 배포할 수 있었습니다.

이와 동시에 DCA IT 팀은 새로운 검사 솔루션 제품군에 대한 여러 잠재적 IT 공급업체와 인터뷰를 진행했는데, 여기에는 IBM® Services for Microsoft가 포함되었습니다. Harrison은 "IBM은 영업 주기 동안 올바른 질문을 던졌습니다."라고 말합니다. "이를 통해 IBM 팀이 이 일을 제대로 이해하고 있고 이에 집중하고 있다는 것을 알 수 있었습니다. 그래서 저는 Sandy 솔루션을 위해 IBM 팀을 선택했습니다."

IBM은 전문가 시스템 통합을 제공함으로써 DCA가 Azure Cloud의 Microsoft Dynamics 365 고객 데이터 플랫폼을 기반으로 새로운 온라인 시민 자격 도구를 개발하여 가치 창출 시간을 단축할 수 있도록 지원했습니다. Harrison은 다음과 같이 말합니다. "당일에 라이브를 진행했는데 큰 성공을 거뒀습니다." “사실 이는 개념 증명이었으며, 이를 통해 우리는 엘리베이터 안전 솔루션을 시작으로 훨씬 더 큰 규모의 검사 솔루션 제품군 프로젝트를 위해 IBM을 쉽게 선택할 수 있었습니다.”