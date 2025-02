IBM CIO w3

IBM의 새로운 w3는 다음과 같은 다양한 이점을 제공합니다.

이전: 검색 기능이 분산되어 있고 개별 섹션에 국한되어 있었습니다.

이후: 사용자가 사람, 뉴스, 애플리케이션 또는 IT 지원 정보별로 검색 결과를 필터링할 수 있는 통합 검색 인터페이스가 되었습니다. 또한 위치, 언어 및 날짜를 기준으로 검색 결과의 범위를 좁힐 수 있는 능력도 포함되었습니다.

이전: 조정 가능한 설정이 없었습니다.

이후: 플랫폼의 모양, 언어, 위치, 관심사 및 알림을 제어하는 설정이 추가되었습니다. 알림 기본 설정에는 장치 및 암호 관리 알림, 블로그 구독 및 인기 주제가 포함됩니다.

이전: 직원 디렉터리는 별도의 웹 포털을 통해 접속할 수 있었으며, IBM 동료 직원과 연결할 수 있는 방법이 제한적이었습니다.

이후: 동료와의 상호작용을 탐색하고, 참여하고, 시작할 수 있는 사람 페이지가 되었습니다.

이전: 뉴스 레이아웃 및 프로필 옵션은 탐색을 용이하게 하기 위해 수정이 필요했습니다.

이후: 뉴스 탭은 콘텐츠 큐레이션을 통해 사용자가 자신의 역할과 관련된 IBM의 행사, 이니셔티브 및 이벤트에 대한 최신 정보를 파악할 수 있도록 도와줍니다.

이전: 애플리케이션 세부 정보는 단일 라이선스 관리 위치 없이 운영 체제별로 여러 플랫폼에서 사용할 수 있었습니다.

이후: 소프트웨어 라이선스를 획득, 업그레이드, 관리 및 반환할 수 있는 앱 영역으로, 작업 역할 및 사업부에 따른 애플리케이션 권장 사항이 포함되어 있습니다.

이전: 사용자는 제한적인 동적 및 맞춤형 중단 메시지가 있는 독립형 웹사이트를 통해 IT 지원을 요청했습니다.

이후: 주요 리소스 및 운영 중단, 현재 지원 티켓, 연락처 정보 및 약속이 표시되는 IT 지원 허브가 되었습니다. 또한 AI 기반 셀프 서비스 시스템인 AskIT⁴에 대한 액세스 권한을 부여하여 다양한 IT 관련 질문에 대한 답변을 얻을 수 있습니다.

이전: AskIBM⁵은 존재하지 않았습니다.

이후: IBM 직원이 생성형 AI(Gen AI)를 사용하여 이메일 초안 작성, 문서 번역, 정보 검색, 요약 작성, 실행 가능 아이디어 생성 등 일상적인 비즈니스 활동을 가속화하고 단순화할 수 있는 AskIBM 링크입니다. AskIBM 알파 릴리스는 2024년 1월 초에 생산을 시작했습니다.

디지털 진화 과정에서 CIO 조직은 watsonx 제품 팀 및 IBM Research와 협력하여 엔터프라이즈 릴리스를 위한 IBM 제품 오퍼링을 확장하는 데 도움을 주었습니다. 팀은 또한 고객과 성과 및 모범 사례를 공유했습니다. 이 토론에서는 IBM 인트라넷 개발 접근 방식과 유사한 환경을 복제하기 위한 IBM Consulting의 전문 지식에 대해 다루었습니다.