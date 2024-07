IBM 최고 정보 책임자(CIO) 조직은 AI 모델을 구축하는 개발자부터 고객이 디지털 혁신 이니셔티브를 가속화할 수 있도록 지원하는 글로벌 컨설팅 조직에 이르기까지 수십만 명의 IBM 직원에게 매일 24시간 지원을 제공합니다. 현재 이 팀은 매년 약 785,000개의 IT 지원 티켓을 받습니다. AskIT의 관리자인 Jonathan Chu는 "이러한 문의는 새 디바이스 설정부터 비밀번호 재설정 및 VPN 문제 해결, 긴급 디바이스 교체 요청에 이르기까지 광범위한 영역을 포괄합니다."라고 설명합니다.

다른 많은 기업 조직과 마찬가지로 IBM은 항상 직원들이 더 빠르게 업무를 처리하고 생산성을 높일 수 있는 새로운 방법을 모색하고 있습니다. 회사는 개인이 비밀번호 재설정과 같은 일상적인 IT 문제의 해결을 기다리느라 혁신 이니셔티브와 고객과의 상호 작용에 집중하지 못하는 것을 원치 않습니다. 또한 IT 지원 전문가가 자동화와 AI로 처리할 수 있는 반복적인 업무에 얽매이는 것을 원하지 않습니다.

"우리의 주요 목표 중 하나는 자동화, 셀프 서비스 도구 및 내부 IT 지원 문서에서 콘텐츠 검색을 통해 해결할 수 있는 IT 지원 문제의 양을 늘리는 것입니다. 이렇게 하면 IT 지원 전화, 채팅 및 티켓의 양이 줄어들어 헬프 데스크 상담원이 더 복잡하거나 독특한 상황에서 사람의 전문 지식과 개입이 필요한 IBM 직원에게 집중할 수 있습니다."라고 Chu는 말합니다. 이것이 바로 IBM CIO 조직이 IT 문제를 빠르고 효과적으로 해결하는 데 도움이 되는 IBM watsonx Assistant 플랫폼으로 구축된 대화 기반 솔루션인 AskIT를 출시한 이유입니다.