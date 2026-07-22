가장 큰 과제는 여러 단계의 사내 거버넌스를 거쳐 기존 툴을 통합하고 전환하는 것이었습니다. 프로세스로 인해 중요한 의사 결정이 자주 지연되었고 프로젝트는 추진력을 잃었습니다. 기술 혁신으로 툴을 통합할 수는 있지만 문화를 바꿀 수는 없었습니다. 문화적 변화를 이끄는 것은 사람이며, 구체적으로는 사람들이 일하고 협업하고 의사 결정을 내리는 방식입니다. 이에 T&O 팀은 더 이상 지체하지 않고 행동에 나섰습니다.

T&O 팀은 소수의 영업 담당자와 제품 개발자로 팀을 구성하고, 해당 팀에게 질문에 답하고 인사이트를 검색하며 개인화된 고객 접촉 메시지의 초안을 작성하는 생성형 AI 기반 영업 어시스턴트를 구축하는 공동 개발 프로젝트를 맡겼습니다.

개발자가 최종 사용자인 영업 담당자와 나란히 협업함으로써 팀은 자칫 진행을 지연시킬 수 있었던 병목 현상, 사일로 및 관료적 절차를 줄였습니다.