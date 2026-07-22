Niloofar Salahi
AskIBM 제품 책임자
사용자는 상호 작용을 위한 단일 진입점을 원합니다. 이에 대해 매우 분명하게 의견을 밝혀 왔습니다. 사용자는 답을 얻기 위해 여러 애플리케이션을 일일이 찾아다니고 싶어 하지 않습니다. ”
Niloofar Salahi
AskIBM 제품 책임자
데이터에 따르면 AskIBM에는 HR 및 IT 관련 질문이 많이 접수되었습니다. 사용자들은 이러한 질문을 한곳에서 할 수 있기를 기대하고 있습니다. ”
AI 에이전트와 파운데이션 모델은 개별 작업과 워크플로에서 의미 있는 성과를 이끌어 왔지만, 전반적인 AI 환경이 AskIBM에 필요한 규모, 신뢰성 및 오케스트레이션을 지원할 정도로 성숙한 것은 비교적 최근의 일입니다. 이와 동시에 AskIBM의 기술 기반을 구축하기 위한 지속적인 투자도 이루어졌습니다. 이러한 투자와 IBM의 도메인 혁신 과정에서 형성된 긴밀한 파트너십은 복원력과 엔터프라이즈 활용에 필요한 준비 상태를 갖추도록 설계된 플랫폼을 구축하는 데 기여합니다.
이러한 기반과 파트너십을 바탕으로 IBM은 다음 단계로 나아가 AskIBM을 단일 엔터프라이즈 내비게이터로 전환할 수 있습니다. 공신력 있는 답변을 제공하고, 여러 시스템에 걸친 워크플로를 원활하게 오케스트레이션하며, 현대적이고 직관적인 경험을 제공하는 내비게이터입니다.
이 프로젝트는 포인트 솔루션을 넘어 직원이 더욱 명확하게, 확신을 갖고, 신속하게 업무를 수행하도록 지원하는 통합된 AI 기반 경험으로 나아가려는 IBM의 노력을 보여줍니다.
Niloofar Salahi
AskIBM 제품 책임자
IBM
IBM이 AI 기반 HR로 전환하는 과정은 한 번에 이루어지지 않았습니다. 경험을 통해 완벽함보다 진전이 더 중요하다는 한 가지 사실이 분명해졌습니다. 과장된 홍보가 아닌 사람을 위해 재설계된 AskHR은 레거시 영역을 확장 가능한 기능으로 전환했습니다.
IT 지원은 중복 프로세스로 인해 부담을 겪고 있었습니다. 문제를 학습하고 해결하는 AI 어시스턴트인 AskIT가 이러한 상황을 반전시켰습니다. IBM의 IT 부문은 셀프 서비스 허브로 거듭났으며, AskIT는 일상적인 문제의 86%를 해결하고 있습니다.
IBM 영업 담당자들은 시스템 과부하로 업무에 어려움을 겪고 있었습니다. 여러 사일로화된 영업 툴을 동시에 사용하면서 관리 업무가 무분별하게 늘어났습니다. 이때 낭비를 대폭 줄이고 기본 작업을 자동화하며 복잡한 미로 같던 환경을 영업 담당자의 성공으로 향하는 지름길로 바꾸기 위해 내부에서 공동 개발된 AI 돌파구, AskSales가 등장했습니다.
CIO 샌드박스에서 대담하고 미래 지향적인 실험이 진행되고 있습니다. 궁극적인 비전은 IBM의 모든 것을 아우르는 단일 AI 기반 게이트웨이인 AskIBM입니다. 베타 버전은 이미 가능성을 보여주고 있으며, 복잡성에 일관성을 부여하고 IBM의 미래를 계속해서 재정의하고 있습니다.
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