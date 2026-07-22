CIO 조직 내의 소규모 팀은 엔터프라이즈 환경에서 파운데이션 모델이 실제로 어디까지 활용될 수 있는지 시험하기 시작했습니다. AI가 IBM처럼 복잡한 기업을 하나로 잇는 연결 고리가 될 수 있을까요? 도메인별 어시스턴트의 제약을 넘어 하나의 일관된 경험을 제공할 수 있을까요? 피드백, 향상된 그라운딩 및 엔터프라이즈 전반의 심층적인 통합을 통해 지속적으로 개선되면서 발전할 수 있을까요?

AI 역량에 관한 모든 질문이 그렇듯 답은 ‘가능성은 있다’입니다. 직접 소매를 걷어붙이고 샌드박스에 들어가 작업해 보기 전까지는 그 답을 알 수 없습니다. 그래서 IBM은 지금 바로 그 작업을 하고 있습니다.

IBM은 버그, 사각지대, 획기적인 돌파구로 이어지는 복잡성의 여러 층을 하나씩 살펴보며 현실에 기반하여 계속 발전하는 무언가를 구축하고 있습니다. 공중누각이 아니라 실제 엔터프라이즈 요구에 맞춰 형태를 갖추는 구조물입니다. 샌드박스는 IBM의 놀이터이자 시험장입니다.

그 가능성을 입증할 결과물이 바로 AskIBM입니다. 하나의 검색창. 하나의 목소리. 하나의 경험.