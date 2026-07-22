AskIBM
빨간색 낙하산을 타고 하강하는 캡슐의 일러스트
Future Forward

CIO 조직 내의 소규모 팀은 엔터프라이즈 환경에서 파운데이션 모델이 실제로 어디까지 활용될 수 있는지 시험하기 시작했습니다. AI가 IBM처럼 복잡한 기업을 하나로 잇는 연결 고리가 될 수 있을까요? 도메인별 어시스턴트의 제약을 넘어 하나의 일관된 경험을 제공할 수 있을까요? 피드백, 향상된 그라운딩 및 엔터프라이즈 전반의 심층적인 통합을 통해 지속적으로 개선되면서 발전할 수 있을까요?

AI 역량에 관한 모든 질문이 그렇듯 답은 ‘가능성은 있다’입니다. 직접 소매를 걷어붙이고 샌드박스에 들어가 작업해 보기 전까지는 그 답을 알 수 없습니다. 그래서 IBM은 지금 바로 그 작업을 하고 있습니다. 

IBM은 버그, 사각지대, 획기적인 돌파구로 이어지는 복잡성의 여러 층을 하나씩 살펴보며 현실에 기반하여 계속 발전하는 무언가를 구축하고 있습니다. 공중누각이 아니라 실제 엔터프라이즈 요구에 맞춰 형태를 갖추는 구조물입니다. 샌드박스는 IBM의 놀이터이자 시험장입니다. 

그 가능성을 입증할 결과물이 바로 AskIBM입니다. 하나의 검색창. 하나의 목소리. 하나의 경험. 
좁은 사무실 부스 안의 작은 나무 책상에서 노트북을 타이핑하는 손

watsonx를 기반으로 구축된 AskIBM은 최상위 계층의 엔터프라이즈 에이전트 역할을 합니다. 이 솔루션은 데이터, 분석 및 도메인 에이전트를 통합하여 하나의 일관된 경험을 통해 툴과 워크플로를 오케스트레이션하도록 설계되었습니다. 

사내 혁신 이니셔티브의 일환으로 AskIBM 베타 버전을 직원과 파트너에게 제공한 결과, 플랫폼 처리 용량에 관한 초기 인사이트를 얻을 수 있었습니다. “모두가 동시에 사용하면서 watsonx 플랫폼 전체의 수요가 최고치에 달했습니다. 새로운 사실을 깨닫게 된 계기였습니다”라고 AskIBM 제품 책임자인 Niloofar Salahi는 말합니다.

AI 에이전트와 파운데이션 모델은 개별 작업과 워크플로에서 의미 있는 성과를 이끌어 왔지만, 전반적인 AI 환경이 AskIBM에 필요한 규모, 신뢰성 및 오케스트레이션을 지원할 정도로 성숙한 것은 비교적 최근의 일입니다. 이와 동시에 AskIBM의 기술 기반을 구축하기 위한 지속적인 투자도 이루어졌습니다. 이러한 투자와 IBM의 도메인 혁신 과정에서 형성된 긴밀한 파트너십은 복원력과 엔터프라이즈 활용에 필요한 준비 상태를 갖추도록 설계된 플랫폼을 구축하는 데 기여합니다.

이러한 기반과 파트너십을 바탕으로 IBM은 다음 단계로 나아가 AskIBM을 단일 엔터프라이즈 내비게이터로 전환할 수 있습니다. 공신력 있는 답변을 제공하고, 여러 시스템에 걸친 워크플로를 원활하게 오케스트레이션하며, 현대적이고 직관적인 경험을 제공하는 내비게이터입니다.

이 프로젝트는 포인트 솔루션을 넘어 직원이 더욱 명확하게, 확신을 갖고, 신속하게 업무를 수행하도록 지원하는 통합된 AI 기반 경험으로 나아가려는 IBM의 노력을 보여줍니다. 
사무실 복도에서 ‘Planning’이라고 적힌 화이트보드 옆에 서서 다른 사람에게 말하는 사람
Client Zero가 된다는 것은 엔터프라이즈 규모에 맞게 솔루션을 구축한다는 의미입니다. 즉, 모든 사람이 사용할 수 있도록 기술을 테스트하고 구체화하는 것입니다. 이것이 IBM의 Client Zero 사례가 강력한 설득력을 갖는 이유입니다.

Niloofar Salahi

AskIBM 제품 책임자

IBM
혁신 살펴보기

IBM이 AI 기반 HR로 전환하는 과정은 한 번에 이루어지지 않았습니다. 경험을 통해 완벽함보다 진전이 더 중요하다는 한 가지 사실이 분명해졌습니다. 과장된 홍보가 아닌 사람을 위해 재설계된 AskHR은 레거시 영역을 확장 가능한 기능으로 전환했습니다.

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두 사람의 옆모습 실루엣, 말풍선, 펜 및 종이의 추상적 일러스트레이션

IT 지원은 중복 프로세스로 인해 부담을 겪고 있었습니다. 문제를 학습하고 해결하는 AI 어시스턴트인 AskIT가 이러한 상황을 반전시켰습니다. IBM의 IT 부문은 셀프 서비스 허브로 거듭났으며, AskIT는 일상적인 문제의 86%를 해결하고 있습니다.

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파란색 다리로 연결된 두 대의 컴퓨터 모니터를 표현한 추상적 일러스트

IBM 영업 담당자들은 시스템 과부하로 업무에 어려움을 겪고 있었습니다. 여러 사일로화된 영업 툴을 동시에 사용하면서 관리 업무가 무분별하게 늘어났습니다. 이때 낭비를 대폭 줄이고 기본 작업을 자동화하며 복잡한 미로 같던 환경을 영업 담당자의 성공으로 향하는 지름길로 바꾸기 위해 내부에서 공동 개발된 AI 돌파구, AskSales가 등장했습니다.

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둥근 시계 아래에 걸이식 파일 폴더가 들어 있는 열린 파일 캐비닛

CIO 샌드박스에서 대담하고 미래 지향적인 실험이 진행되고 있습니다. 궁극적인 비전은 IBM의 모든 것을 아우르는 단일 AI 기반 게이트웨이인 AskIBM입니다. 베타 버전은 이미 가능성을 보여주고 있으며, 복잡성에 일관성을 부여하고 IBM의 미래를 계속해서 재정의하고 있습니다.

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각주

© Copyright IBM Corporation 2026. IBM, IBM 로고, watsonx는 전 세계 여러 국가에 등록된 IBM Corp.의 상표입니다.

제시된 예는 예시일 뿐입니다. 실제 결과는 클라이언트 구성 및 조건에 따라 달라지므로 일반적으로 예상되는 결과를 제공할 수 없습니다.

IBM의 향후 향방 및 의도와 관련된 진술은 사전 통보 없이 변경 또는 철회될 수 있으며, 목표와 목적만을 나타냅니다.