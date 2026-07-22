Jesse Farfán
IBM IT 지원 프로덕트 오너
챗봇을 도입하고도 AI 솔루션에 지속적으로 투자하지 않는다면, 사람의 지원을 받기까지 걸리는 시간만 늘리는 셈입니다. ”
IT 지원 수석 관리자인 Grant Thomas는 이후 자동화로 인한 극적인 변화가 있었으며, 2021년부터 2025년까지 연간 지원 전화와 채팅 건수가 100만 건 이상에서 10만 건 미만으로 감소했다고 설명했습니다.
2023년에는 100일 안에 IT를 혁신하라는 지시가 내려왔습니다.
Grant Thomas
IT 지원 수석 관리자
빠르게 추진하고 싶어서가 아니라, 사람들이 기다리는 데 지쳤기 때문에 100일도 채 되지 않아 AskIT를 구축했습니다. ”
첫 단계에서는 데이터를 분석하고, IT 지원 문의가 가장 많이 발생하는 원인을 파악하고, 12,000명의 사용자를 위한 AskIT MVP를 90일 만에 구축한 뒤 점진적으로 확대했습니다.
출시 과정에서 출시 목표를 달성하는 것도 중요하지만 실제 작업은 그 이후부터 시작된다는 사실이 드러났습니다.
작업은 경청에서 시작되었습니다. AskIT는 단순한 어시스턴트가 아니었습니다. 기술이 직원의 업무 속도를 언제, 어떻게 늦추는지 팀에 보여주는 거울이 되었습니다.
경청은 데이터를 살펴보는 것에서 시작되었습니다. AskIT는 직원들이 가장 자주 겪는 IT 문제 중 80%를 학습했습니다. 면밀히 살펴본 결과, 많은 사용자는 수리를 요청하기보다 방법 안내를 검색하며 이러한 문제를 직접 해결하려 하는 것으로 나타났습니다. 안내 문서는 이미 있었지만 사용자 친화적이지 않았습니다. 지원 문서는 여러 시스템에 흩어진 서로 연결되지 않은 링크 형태로 존재했습니다.
해결 방법은 간단했습니다. 콘텐츠 전문가를 투입하여 지원 문서를 명확한 고품질 콘텐츠로 개선한 다음, AI를 활용해 대화형 검색에서 해당 정보를 제공하는 것이었습니다.
Grant Thomas
IT 지원 수석 관리자
처음으로 IT 부서는 병목이 아니었습니다. 가교였습니다. ”
직원들이 방법 안내에 더 쉽게 접근하게 되면서 셀프 서비스 지원의 가치가 분명해졌습니다. CSAT는 90점을 넘어섰으며, 최초 출시 시점보다 11.6포인트 상승했습니다.
현재 AskIT는 사람의 개입 없이 문제의 86%를 해결하지만, 복잡한 사례에는 여전히 사람의 지원을 받을 수 있습니다.
하지만 이러한 혁신은 단순히 지표에만 관한 것이 아니었습니다. IT 부서는 수리 업무 중심의 조직에서 셀프 서비스를 주도하는 조직으로 전환하여 직원들이 자신의 디바이스를 주도적으로 관리하고 기술과 더 나은 관계를 형성할 수 있도록 지원했습니다.
IBM이 AI 기반 HR로 전환하는 과정은 한 번에 이루어지지 않았습니다. 경험을 통해 완벽함보다 진전이 더 중요하다는 한 가지 사실이 분명해졌습니다. 과장된 홍보가 아닌 사람을 위해 재설계된 AskHR은 레거시 영역을 확장 가능한 기능으로 전환했습니다.
IT 지원은 중복 프로세스로 인해 부담을 겪고 있었습니다. 문제를 학습하고 해결하는 AI 어시스턴트인 AskIT가 이러한 상황을 반전시켰습니다. IBM의 IT 부문은 셀프 서비스 허브로 거듭났으며, AskIT는 일상적인 문제의 86%를 해결하고 있습니다.
IBM 영업 담당자들은 시스템 과부하로 업무에 어려움을 겪고 있었습니다. 여러 사일로화된 영업 툴을 동시에 사용하면서 관리 업무가 무분별하게 늘어났습니다. 이때 낭비를 대폭 줄이고 기본 작업을 자동화하며 복잡한 미로 같던 환경을 영업 담당자의 성공으로 향하는 지름길로 바꾸기 위해 내부에서 공동 개발된 AI 돌파구, AskSales가 등장했습니다.
CIO 샌드박스에서 대담하고 미래 지향적인 실험이 진행되고 있습니다. 궁극적인 비전은 IBM의 모든 것을 아우르는 단일 AI 기반 게이트웨이인 AskIBM입니다. 베타 버전은 이미 가능성을 보여주고 있으며, 복잡성에 일관성을 부여하고 IBM의 미래를 계속해서 재정의하고 있습니다.
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