작업은 경청에서 시작되었습니다. AskIT는 단순한 어시스턴트가 아니었습니다. 기술이 직원의 업무 속도를 언제, 어떻게 늦추는지 팀에 보여주는 거울이 되었습니다.

경청은 데이터를 살펴보는 것에서 시작되었습니다. AskIT는 직원들이 가장 자주 겪는 IT 문제 중 80%를 학습했습니다. 면밀히 살펴본 결과, 많은 사용자는 수리를 요청하기보다 방법 안내를 검색하며 이러한 문제를 직접 해결하려 하는 것으로 나타났습니다. 안내 문서는 이미 있었지만 사용자 친화적이지 않았습니다. 지원 문서는 여러 시스템에 흩어진 서로 연결되지 않은 링크 형태로 존재했습니다.

해결 방법은 간단했습니다. 콘텐츠 전문가를 투입하여 지원 문서를 명확한 고품질 콘텐츠로 개선한 다음, AI를 활용해 대화형 검색에서 해당 정보를 제공하는 것이었습니다.