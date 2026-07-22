IBM의 HR 혁신 여정은 약 10년 전에 시작되었습니다. 당시에는 이 여정이 조직을 얼마나 광범위하게 재편할지 알지 못했습니다. 거창한 계획 같은 건 없었습니다. 그저 당면한 문제에 대한 대응이었을 뿐입니다.

업무는 갈수록 복잡해졌지만 예산은 줄어들고 있었습니다. 동시에 직원들이 IBM 밖에서 접하는 소비자 기술은 더욱 빠르고 직관적이며 개인화되고 있었고, 이로 인해 높아진 기대 수준은 자연스럽게 직장으로도 이어졌습니다.

2016년이 되자 이러한 요인들은 변곡점에 도달했습니다. 과감한 시도가 필요한 때라는 사실을 깨달았습니다. 기존 HR 시스템과 운영 모델로는 진행 중인 변화의 규모와 속도를 더 이상 따라갈 수 없었습니다.

일하는 방식을 새롭게 구상하고 IBM에서 HR 전문가로 일한다는 의미를 재정의할 변화가 필요한 순간이었습니다.

그때 대화형 AI 챗봇이 등장했습니다.