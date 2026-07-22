45억 달러 이상의 생산성 가치 창출
IBM은 AI, 하이브리드 클라우드, 자동화 및 컨설팅 전문 지식을 활용하여 실질적인 변화를 주도합니다

이것은 실제 사내 혁신 사례입니다. 일직선으로 이어진 여정도, 미화된 성공담도 아닙니다. 압박과 의심을 견디고 어렵게 명확성을 확보하며 시간이 지남에 따라 이루어 낸 진전입니다. 공감이 담긴 데이터, 목소리가 반영된 지표, 인사이트를 바탕으로 설계된 AI와 같이 진정한 혁신의 모습을 보여준 획기적인 성과였습니다.

IBM은 이와 같은 방식으로 AI, 자동화 및 혁신을 핵심으로 운영할 수 있도록 운영, 기능, 기술, 실행 체계 전반에서 조직을 재편했습니다.
사무실에서 책상 옆 화이트보드에 붙은 스티커 메모를 보며 논의하는 세 사람
평범함이 아름답다

IBM은 업무 방식을 혁신하기 시작했을 때 기존 시스템 위에 AI를 덧씌우지 않았습니다. 프로세스별, 툴별, 가정별로 시스템을 해체한 후 AI를 우선하고 설계 단계부터 하이브리드를 도입하는 전략을 바탕으로 다시 구축했습니다. 시스템과 도메인은 실험실이자 교훈이 되었습니다.

전 세계 일부에서 엔터프라이즈 AI를 두고 논쟁하는 동안 IBM은 실제 워크플로와 실제 제약 조건에서 AI가 어떻게 작동하는지 하나씩 검증하며 디버깅하고 있었습니다.

수년에 걸친 이 이니셔티브에서 얻은 인사이트는 여러 부서를 차례로 재편하며 IBM 전반에 지속적인 변화를 일으켰습니다. 적용 사례는 평범하게 들릴 수 있지만 성과는 결코 평범하지 않습니다. 평범한 사용 사례가 탁월한 성과를 창출했습니다.

이것은 IBM이 직접 경험하며 진행해 온 실험입니다. 
혁신 살펴보기

IBM이 AI 기반 HR로 전환하는 과정은 한 번에 이루어지지 않았습니다. 경험을 통해 완벽함보다 진전이 더 중요하다는 한 가지 사실이 분명해졌습니다. 과장된 홍보가 아닌 사람을 위해 재설계된 AskHR은 레거시 영역을 확장 가능한 기능으로 전환했습니다.

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두 사람의 옆모습 실루엣, 말풍선, 펜 및 종이의 추상적 일러스트레이션

IT 지원은 중복 프로세스로 인해 부담을 겪고 있었습니다. 문제를 학습하고 해결하는 AI 어시스턴트인 AskIT가 이러한 상황을 반전시켰습니다. IBM의 IT 부문은 셀프 서비스 허브로 거듭났으며, AskIT는 일상적인 문제의 86%를 해결하고 있습니다.

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파란색 다리로 연결된 두 대의 컴퓨터 모니터를 표현한 추상적 일러스트

IBM 영업 담당자들은 시스템 과부하로 업무에 어려움을 겪고 있었습니다. 여러 사일로화된 영업 툴을 동시에 사용하면서 관리 업무가 무분별하게 늘어났습니다. 이때 낭비를 대폭 줄이고 기본 작업을 자동화하며 복잡한 미로 같던 환경을 영업 담당자의 성공으로 향하는 지름길로 바꾸기 위해 내부에서 공동 개발된 AI 돌파구, AskSales가 등장했습니다.

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둥근 시계 아래에 걸이식 파일 폴더가 들어 있는 열린 파일 캐비닛

CIO 샌드박스에서 대담하고 미래 지향적인 실험이 진행되고 있습니다. 궁극적인 비전은 IBM의 모든 것을 아우르는 단일 AI 기반 게이트웨이인 AskIBM입니다. 베타 버전은 이미 가능성을 보여주고 있으며, 복잡성에 일관성을 부여하고 IBM의 미래를 계속해서 재정의하고 있습니다.

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빨간색 낙하산을 타고 하강하는 캡슐의 일러스트