IBM은 업무 방식을 혁신하기 시작했을 때 기존 시스템 위에 AI를 덧씌우지 않았습니다. 프로세스별, 툴별, 가정별로 시스템을 해체한 후 AI를 우선하고 설계 단계부터 하이브리드를 도입하는 전략을 바탕으로 다시 구축했습니다. 시스템과 도메인은 실험실이자 교훈이 되었습니다.

전 세계 일부에서 엔터프라이즈 AI를 두고 논쟁하는 동안 IBM은 실제 워크플로와 실제 제약 조건에서 AI가 어떻게 작동하는지 하나씩 검증하며 디버깅하고 있었습니다.

수년에 걸친 이 이니셔티브에서 얻은 인사이트는 여러 부서를 차례로 재편하며 IBM 전반에 지속적인 변화를 일으켰습니다. 적용 사례는 평범하게 들릴 수 있지만 성과는 결코 평범하지 않습니다. 평범한 사용 사례가 탁월한 성과를 창출했습니다.

이것은 IBM이 직접 경험하며 진행해 온 실험입니다.