점점 더 디지털화되는 세상에서 교육 기관은 학생과 교사의 학습 및 교수 경험을 개선할 수 있는 새로운 방법을 끊임없이 찾고 있습니다. 유럽경영대학원(EUDE, The European School of Management and Business)도 예외는 아닙니다. 마드리드에 본교를 둔 EUDE에는 온라인으로 교육을 이수하는 유학생이 많습니다. 매년 13,000명 이상의 온라인 가상 학생(virtual students)이 재학하는 이 학교는 교사와 서로 다른 시간대에 있는 학생을 지원하는 데 있어 운영적인 문제에 직면하고 있습니다. 이러한 이유로 EUDE는 IBM과 협력하여 EDU라는 생성형 AI 기반의 가상 공동 교사를 개발하기로 했습니다.

EDU는 가상 공동 교사로, 자연어를 사용하여 질문을 제출할 수 있는 학생과 교사 모두에게 실시간 지원을 제공하기 위해 개발되었습니다. EDU의 주요 기능은 행정 및 학문적 질문에 즉각적인 답변을 제공하고 마감 기한 및 시험과 관련된 운영적인 질문을 통해 학생들을 지원하는 것입니다. 이 툴은 자연어 대화와 광범위한 지식 기반에 대한 액세스를 지원하는 IBM Cloud®, IBM® watsonx.ai™, IBM watsonx™ Assistant, IBM Watson® Discovery와 같은 IBM 기술을 기반으로 합니다. EUDE는 watsonx 플랫폼에 솔루션을 구축하여 EDU가 제공하는 콘텐츠와 응답은 물론 해당 자원과 자체 데이터의 보안을 완벽하게 제어할 수 있습니다.

일주일 동안 진행된 초기 시범 운영 기간 동안 36명 정도의 학생들이 참여했으며 모두 디지털 혁신 과정을 수강했습니다. EDU는 학생과 교사에게 긍정적인 영향을 미칠 수 있음을 보여 주었습니다. EDU를 통해 학생들은 더 빠른 응답 시간과 더 높은 수준의 지원을 경험하고, 이에 따라 EUDE 프로그램에 대한 만족도와 참여도는 향상합니다. 실제로 일부 학생들은 자신의 경험을 '매우 흥미롭다'고 요약했으며, 1(나쁨)~10(우수)의 척도를 바탕으로 시범 운영 프로그램을 '예측 정확도 9점, 테스트 성능 8점'으로 평가했습니다. 또 처리 속도의 경우 응답당 20초 미만으로 명시하고 '응답성'을 '좋음'으로 평가했습니다. 동시에 EUDE는 교사가 더욱 전략적인 다른 업무 중에서도 맞춤형 개인 교습에 집중할 수 있는 시간을 확보하여 교수 경험을 최적화하는 것이 필수적임을 알고 있습니다. EDU는 일상적인 질문에 소비하는 시간을 줄일 수 있도록 설계되었기 때문에, 교사가 더 어려운 질문과 업무를 처리하는 데 도움이 됩니다. 이러한 EDU의 장점은 교사가 지식과 기술을 최대한 활용하는 데 있어 필수적입니다.

요약하자면 EDU는 EUDE의 특정 요구 사항을 해결하고 생성형 AI가 고등 교육 부문에 미칠 수 있는 혁신적인 영향을 반영하는 최첨단 기술 솔루션입니다.