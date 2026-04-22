2020년에 DA는 기존 SIEM 솔루션을 교체하는 프로젝트를 수행했습니다. 모든 조직의 비즈니스 계획에는 강력한 사이버 보안 전략이 필요하지만, 신용조합, 은행 및 기타 금융 기관에 핵심 뱅킹 서비스를 제공하는 조직에 있어 그 중요성은 아무리 강조해도 지나치지 않습니다. 철저한 평가 과정을 거친 후 DA는 기존 SIEM 솔루션을 가상화 환경에서 실행되고 FlashSystem 스토리지를 사용하는 QRadar로 교체하기 위해 Vectra와 계약을 체결했습니다.

초기 벤치마킹 테스트와 실제 운영 모두에서 QRadar 배포는 보안 관련 이벤트를 조사하는 데 매우 효과적이고 강력한 도구임이 입증되었습니다. VMware 클러스터 내에 QRadar 구성 요소를 배포하면 물리적 공간 축소, 전력 비용 절감, 그리고 더 높은 유연성과 향후 확장성 등 다양한 이점을 제공합니다. IBM FCM 기술이 적용된 FlashSystem 스토리지를 도입함으로써 DA는 고성능과 높은 신뢰성을 위해 설계된 솔루션의 이점을 누리고 있습니다.

QRadar의 인덱스 최적화 기능과 고성능 스토리지 플랫폼을 결합하여 DA는 일반적인 쿼리 실행 시간을 몇 분에서 몇 초로 크게 단축할 수 있었습니다. 그 결과 사고 대응, 정기적인 환경 점검 및 보고를 포함한 DA의 모든 SIEM 활용 사례 전반에서 명확한 성능 개선이 이루어졌습니다. 더 빠른 보안 이벤트 분석은 사고 분류 및 대응을 개선하며, 이는 전체적인 영향 감소로 이어지는 것으로 알려져 있습니다. 더 빠른 환경 점검은 보안 분석가의 작업 시간과 피로도를 줄여 보다 생산적인 업무에 집중할 수 있는 시간을 제공합니다.

QRadar와 IBM FlashCore 기술을 도입함으로써 DA는 이제 이전 SIEM 솔루션 대비 극히 짧은 시간 내에 사고 분석과 보고를 수행할 수 있습니다. 데이터 유출의 평균 비용이 수백만 달러에 달하는 상황에서 더 빠른 탐지 속도를 제공하는 솔루션의 비즈니스 가치는 명확하며, 시간과 비용 측면에서 잠재적인 절감 효과를 제공합니다.

FCM이 탑재된 FlashSystem 스토리지 컨트롤러의 도입이 중요한 요인이기는 하지만, 이것만이 성능 향상의 유일한 이유라고 단정하는 것은 지나치게 단순한 해석입니다. 성능 향상은 QRadar 제품 자체, 특히 Index Management 기능에서도 비롯된 것으로 볼 수 있습니다. 성능 향상의 원인이 무엇이든 간에, DA 사례에서는 IBM 기술의 결합이 조직의 보안 목표를 달성하는 데 매우 효과적임이 입증되었습니다.