이 핵심 시스템 현대화 프로젝트는 BNP Paribas Partners for Innovation(BNP Paribas와 IBM이 공동 출자한 합작 회사 BP2I)과 프랑스 소매금융 부문에서 우선적으로 수행되었으며, 향후 은행 전체로 확대할 계획입니다. 이 프로젝트는 개발자에게 자율성을 부여하고, 개발자에게 책임을 부여하여 개발자의 참여를 유도하며, 합리화 및 자동화를 통해 개발 및 테스트 환경을 현대화하고, 엔터프라이즈 시스템과 오픈 시스템 환경을 위한 개발 접근 방식과 도구를 통합하는 등 네 가지 기본 원칙을 가지고 있습니다.

"IBM Z 플랫폼에 개방형 도구를 배포함으로써 오픈 환경과 Z 환경의 개발자가 동일한 언어를 사용할 수 있도록 하는 것이 목표였습니다."라고 Loumassine은 말합니다. "하지만 도구는 그 자체가 목적이 아니라 궁극적으로 새로운 문화와 새로운 업무 방식이라는 목표를 달성하기 위한 수단입니다."

BNP Paribas의 핵심 플랫폼은 수십 년에 걸쳐 구축되었으며, 프로세스와 도구가 꾸준히 추가되면서 개발자를 위한 정적 환경이 만들어졌습니다. 이로 인해 개발자들은 이전과 같은 방식으로 일을 계속하려는 경향이 생겼고, 이는 곧 개발자들이 오픈 시스템의 세계에서 동료들의 민첩성을 따라잡을 수 없다는 것을 의미했습니다.

Loumassine은 이렇게 회상합니다. “우리는 파괴적인 방식으로 핵심 시스템 개발자의 역할을 완전히 재창조하고 싶었습니다. “과거의 뿌리 깊은 습관을 깨는 데에는 위험이 따르기 때문에 우리는 프로젝트 전반에 걸쳐 IBM과 긴밀히 협력했습니다. IBM® France와의 기존 긴밀한 관계를 바탕으로 미국의 IBM Z Labs와 협력했습니다. 이 연구소는 대응력이 뛰어나고 문제를 빠르게 해결해 주었습니다.”

BNP Paribas는 IBM Z에서 개발 및 테스트 관행을 현대화하기 위해 새로운 통합 개발 환경(IDE)으로 IBM Developer for z/OS, 유연한 개발 및 테스트를 위한 IBM Z Development and Test Environment와 함께 데이터 관리를 위한 IBM® InfoSphere Optim 솔루션을 구축했습니다. 은행은 오픈 소스 Git 도구를 소스 코드 관리(SCM) 솔루션으로 도입하고 있으며, 테스트 중에 코드 커버리지를 측정하고 환경 검토 중에 애플리케이션을 매핑하기 위해 IBM® Application Discovery and Delivery Intelligence 배포를 검토하고 있습니다.

"새로운 도구를 출시하면서 이미 코드 작성과 테스트에서 상당한 효율성 향상을 경험하고 있습니다."라고 Loumassine은 말합니다. "장기적으로 더 중요한 것은 개발자에게 자율성과 통제권을 부여하는 것입니다. 이제 개발자는 자체 개발 환경을 설정할 책임이 있으며, 기존 LPAR에서는 이전에는 너무 위험하거나 불가능했을 환경에 대한 권한/역할을 부여할 수 있습니다."

IBM Developer for z/OS로 전환하여 창출된 효율성은 특히 회귀 테스트의 기간과 적용 범위를 개선함으로써 품질에 다시 투자되고 있습니다. 궁극적으로 테스트를 개선하면 최종 사용자에게 릴리스되는 소프트웨어의 품질과 견고성이 향상되고 다운스트림 수정의 필요성이 줄어듭니다.

또한 BNP Paribas는 다른 애플리케이션에서 호출하고 사용할 수 있는 RESTful API로 IBM Z 서비스를 노출하기 위한 전략적 도구로 IBM® z/OS Connect Enterprise Edition을 배포했습니다. "현대화 프로젝트를 통해 엔터프라이즈 시스템에서 실행되는 서비스에 대한 이해와 제어가 향상되었습니다."라고 Loumassine은 말합니다. "IBM Z에서 실행되는 애플리케이션과 비즈니스 로직을 더 많이 노출할수록 비즈니스와 고객에게 더 많은 가치를 제공할 수 있습니다." 민첩하고 현대적인 개발 관행과 서비스를 갖춘 BNP Paribas는 이제 하이브리드 클라우드 전략 내에서 IBM Z의 비즈니스 크리티컬 데이터와 트랜잭션을 원활하게 사용할 수 있습니다.