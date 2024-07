아우디는 IBM 및 SVA와의 성공적인 관계를 바탕으로, 지금까지 분리되어 있던 두 개의 Power Systems 환경을 단일 서비스 계약으로 통합하고 하나의 팀으로 일하고 있습니다. 아우디의 관계자는 "IT 조달을 간소화하고 IT를 더 쉽게 관리하기 위한 전략적 결정으로, 이제 IBM의 통합 관리형 서비스를 사용하면서 실제 수요에 따라 SVA가 서비스 형태로 제공하는 추가 인프라를 활용할 수 있게 되었습니다."라고 이야기합니다. "IT 운영의 표준화는 새로운 시너지를 창출하고 IT 효율성을 더욱 높여 디지털 혁신 이니셔티브를 지원할 겁니다."

관계자는 다음과 같이 덧붙입니다. “IBM Power Systems는 타의 추종을 불허하는 확장성과 유연성을 제공했습니다. 애플리케이션이 항상 비즈니스 요구 사항을 충족할 수 있도록 하이퍼바이저 수준에서 리소스 할당 및 우선순위를 동적으로 조정할 수 있습니다. 제 경험에 비추어 볼 때, IBM 솔루션은 아우디가 혁신을 이루고 업계를 선도할 수 있는 자유와 역량을 확보할 수 있도록 탁월한 비즈니스 민첩성을 제공합니다.