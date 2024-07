Atruvia AG 소개

2015년 Fudicia IT AG와 GAD eG의 합병으로 탄생한 Atruvia(ibm.com 외부 링크)는 독일 820개 협동조합 은행의 디지털화 파트너입니다. 데이터 센터 운영 및 agree21 서비스형 뱅킹 프로세스부터 앱 개발 및 지원에 이르기까지 다양한 뱅킹 IT 솔루션과 서비스를 제공합니다. 카를스루에와 뮌슈터에 관리 본부를 두고 뮌헨, 프랑크푸르트, 베를린에 지사를 두고 있는 Atruvia는 약 8,400명의 직원을 고용하고 있으며, 2020년 기준 그룹 매출은 약 17억 7,000만 유로를 기록했습니다.