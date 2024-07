최신 버전의 Db2 Analytics Accelerator로 마이그레이션한 후 모하메드는 이렇게 평가했습니다. "쿼리가 더 빠르게 실행됩니다. 20분이나 걸리던 쿼리가 몇 초 만에 완료되고, 몇 시간이 걸리던 배치 프로그램이 몇 분 만에 완료됩니다."

이러한 속도 덕분에 모하메드와 그의 팀은 내무부의 요청에 더 신속하게 대응할 수 있습니다. 많은 보고서에는 여러 번의 반복이 필요하며, 각 반복에 20분씩 걸리면 직원이 보고서 하나를 완성하는 데 몇 시간에서 하루가 걸릴 수도 있습니다. "이제 관리자가 보고서를 요청하면 한 시간 안에 바로 전달할 수 있어요."라고 모하메드는 말합니다. "Db2 Analytics Accelerator for z/OS의 속도는 정말 놀랍습니다."

통합 동기화 기능은 데이터 복제 대기 시간을 3분에서 약 3초로 줄였습니다. 즉, Db2 Analytics Accelerator를 사용하는 대시보드는 이제 거의 실시간으로 데이터를 표시합니다. 통합 동기화 기술은 IBM z Systems Integrated Information Processor(zIIP) 기술을 활용하므로 Ministry의 z/OS 시스템에서 일반 프로세서 CPU 사용률이 감소하여 처리 비용이 절감되었습니다.

내무부는 앞으로도 더 많은 표와 쿼리를 추가하여 Db2 Analytics Accelerator for z/OS의 속도와 성능을 계속 활용할 계획입니다. 내무부에게는 Db2 for z/OS 데이터베이스를 원활하게 실행하는 것이 중요합니다. Db2 for z/OS 데이터베이스와 Db2 Analytics Accelerator의 이점을 누릴 수 있는 워크로드 유형에 대해 묻자, 아짐은 "Db2 for z/OS 데이터베이스는 뭐든 할 수 있습니다."라고 답했습니다. 그는 내무부가 데이터 분석 및 머신 러닝 워크로드에 Db2 Analytics Accelerator를 사용하는 방안을 검토 중이라고 말했습니다.