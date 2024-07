2018년 소프트 런칭 이후 금융 서비스용 ACIC는 약 30개의 Fortune 100대 금융 기업에 서비스를 제공하고 45개 이상의 디스커버리 워크숍을 실시했습니다. 고객들은 ACIC 청사진을 사용하여 운영 준비를 가속화하고 하이브리드 및 멀티클라우드에 대한 실질적인 경험을 얻을 수 있다는 점에서 즉각적인 가치를 확인했습니다. 모든 기업의 IT 담당자에게 익숙한 슬라이드의 아키텍처 다이어그램만 있는 것이 아닙니다. "한 고객이 저에게 '이렇게 멋진 슬라이드를 만드는 것도 좋지만, 실제로 제작하고 운영할 수 있느냐'고 물었습니다."라고 Greber는 말합니다. 이는 큰 차이를 만듭니다. 이것이 바로 우리가 이 일을 시작한 이유입니다."

현재 금융 서비스용 ACIC는 주로 유럽 기업에 서비스를 제공하지만 모든 Accenture 직원이 전 세계에서 액세스할 수 있습니다. 앞으로 Accenture는 다른 지역에서 더 많은 고객을 유치할 계획입니다. 또한 IBM® Cloud for Financial Services를 비롯한 최고의 클라우드 및 하이브리드 기술을 금융 서비스용 ACIC 포트폴리오에 지속적으로 추가할 예정입니다. 실제로 IBM® Cloud Pak for Watson AIOps와 Turbonomic 소프트웨어의 다른 기능을 사용하여 운영 관리를 자동화하는 방법을 이미 탐색하고 있습니다.