トラップされたCOMオブジェクトによるファイルレスの横移動

COMはバイナリー・インターフェース標準であり、基盤となるプログラミング言語に関係なく、個別のモジュール式コンポーネントを公開して相互に対話させ、アプリケーションとやり取りできるようにするミドルウェア・サービス層です。たとえば、C++で開発されたCOMオブジェクトは.NETアプリケーションと簡単にインターフェースをとれるため、開発者はさまざまなソフトウェア・モジュールを効果的に統合できます。DCOMは、COMクライアントがプロセス間通信（IPC）または遠隔手続き呼び出し（RPC）を介してCOMサーバーと通信することを可能にするテクノロジーです。多くのWindowsサービスは、ローカルまたはリモートでアクセスできるDCOMコンポーネントを実装しています。

COMクラスは通常、Windowsレジストリー内に登録され、格納されます。クライアント・プログラムは、COMオブジェクトと呼ばれるCOMクラスのインスタンスを作成することによって、COMサーバーと対話します。このオブジェクトは、標準化されたインターフェースへのポインターを提供します。クライアントはこのポインターを使用してオブジェクトのメソッドとプロパティにアクセスし、クライアントとサーバー間の通信と機能を促進します。

COMオブジェクトは、脆弱性の露出状況を評価し、悪用可能な機能を発見するための研究対象となっていることがよくあります。トラップされたCOMオブジェクトは、COMクライアントがプロセス外のDCOMサーバーでCOMクラスをインスタンス化するバグ・クラスであり、クライアントは、参照によってマーシャリングされるオブジェクト・ポインターを介してCOMオブジェクトを制御します。状況によっては、この制御ベクトルはセキュリティー関連のロジック上の欠陥を引き起こす可能性があります。

Forshaw氏のブログでは、WaaSRemediation COMクラスで公開されているIDispatchインターフェースを操作して、トラップされたCOMオブジェクトの悪用と.NETコードの実行を行うPPLバイパスのユースケースが説明されています。WaaSRemediationは、NT AUTHORITY\SYSTEMのコンテキストで保護されたsvchost.exeプロセスとして実行される WaaSMedicSvcサービスに実装されています。Forshaw氏の優れた解説は、私たちの概念実証のファイルレス横移動技術の応用研究および開発の基礎となりました。