Extensible Markup Language（XML）は、人間が読み取れるものと機械が読み取れる方法でデータを構造化および保管するために使用されるテキストベースのデータ形式です。Webサービス、IDシステム、アプリケーション間のデータ交換で使用されます。

HTMLと同様、XMLはデータを表すように設計されたタグで構造化されています。ネストされた要素と属性をサポートし、複雑な階層を可能にします。

XMLは、SOAP、SAML、およびWS-Securityプロトコルでよく使用されます。