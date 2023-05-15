輸送管理システムには、サプライチェーン全体のあらゆる種類の組織にとって、より優れた連携とプロセス管理を実現するために役立ついくつかの利点があります。



コスト削減：配送ルートと目的地を最適化することで、企業はコストを削減し、効率化を進めることができます。企業は、スプレッドシートの複雑なネットワークを維持し更新するために、大量の手作業を割り当てています。TMSソフトウェアは、これらの情報を1つのツールに一元化することで、その複雑さを管理するのに役立ちます。



その結果、長期的な人件費が削減され、従業員がより高度な問題に取り組むことができるようになります。荷送人の中には、1台のトラックに他の荷送人からの商品を組み合わせて出荷する混載トラック輸送（LTL）での配送を要求するところもあります。



混載された他の商品の中で、自身の出荷を追跡できることは重要です。内部データと外部データの作成と分析を自動化することで、出荷組織は、より短時間での請求書発行や商品の荷下ろしなど、収益性の強化と効率の向上に役立つ新たな洞察を生み出すことができます。



連携の強化：グローバル・サプライチェーンでの輸送には、荷送人、貨物ブローカー、貨物サービス・プロバイダーなどの輸送ネットワーク間の重要な連携が必要です。すべてを1つのクラウドベースのソフトウェアに統合することで、複数の組織がサプライチェーン全体を総合的に把握できるようになります。



強化された予測：グローバル・サプライチェーンでの出荷には、出荷の積み込み、集荷、および配送ルートを計画するための正確な予測（ibm.com外部へのリンク）が必要です。1このようにサプライチェーンを可視化することで、組織は自社とクライアントの効率性を計画し、最適化できます。さまざまなタイムラインで出荷を追跡することで、組織はビジネスの全体的な見通しを向上させることができます。



顧客満足度の向上：サプライチェーンのあらゆる段階に沿って、原材料プロバイダーからメーカー、荷送人、再販業者、小売業者、顧客へと引き継ぎが行われます。事業者と顧客の満足度は、予定どおりの納品や遅延通知があるかどうかにかかっており、それを満たすために代替計画を立てることができます。TMSを使用して動きを追跡し、遅延があった場合（または予定日より前に納品される場合）、すべての参加者にアラートを出すことで、関係者全員が不満を感じずに済みます。

文書化の強化：TMSによる商品の出荷プロセスの自動化により、文書化がいくつかの点で改善されます。これには、コンプライアンスに応じたすべての文書の標準化、デジタル・チェーンによる管理の作成、リアルタイムの出荷更新の実現、文書のアーカイブ記録の自動的な作成が含まれます。



自動入札：入札は、荷送人が特定の配送ニーズがある場合に、複数の輸送業者から競り値を求めることができるプロセスです。TMSは、荷送人が取引可能な運送業者について持っているすべての情報を整理し、自動的に連絡を取り（ibm.com外部へのリンク）、重要な情報と条件を伝え、オファーを受け入れることで、コストを節約し、不要な手作業を削減できます2。

モビリティー：多くの組織では主にデスクトップ・コンピューターでTMSを稼働してワークフローを管理しますが、従業員が常に出先で仕事をしているようなアジャイルな企業では、モバイル・アプリが不可欠です。