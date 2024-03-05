「熱エネルギー」という言葉の起源は古代（紀元前500年頃）にさかのぼります。しかし、その発見は、19世紀イギリスの物理学者・数学者・醸造家であったジェームズ・プレスコット・ジュールによるものとされています。

ジュールは機械的エネルギーの変換実験を行い、物質の速度を操作するほど物質が高温になることに気づきました。摩擦や化学反応による温度変化を観察することで、エネルギーが熱のようなさまざまな形で現れること、そして熱と機械的な仕事（力を加えることで物体に伝達される、または物体から伝達されるエネルギー）には直接的な相関関係があることを発見しました。

ジュールとその研究結果は、彼のキャリアを通じて懐疑的に見られていました。にもかかわらず現在では、ある系が生み出す仕事量は、国際単位系（SI単位）のエネルギーの単位であるジュールで測定しています。彼の発見は、孤立した系の総エネルギーが一定であることを示すエネルギー保存の法則への道を開きました。この発見により、熱力学の第一法則が生まれたのです。