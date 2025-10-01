タレント・マネジメントとは

人事担当者が組織に重要な変化をもたらすためには、タレント・マネジメントのいくつかの主要領域で突出する必要があります。

タレント・アクイジションとリテンション：人事部門にとって最大の任務は、既存の従業員の満足度と生産性を維持しつつ、新しい人材の見極めと確保を進めることです。McKinsey社の調査によると、多くの組織では重要な職務の20~30％（ibm.com外部へのリンク）に最適な人材が配置されていません。

オンボーディング：組織は、新たに採用した従業員の業務に初日から役立つ手段を提供し、従業員の成功に向けた土台を固める大きな責任があります。従業員エンゲージメントの最初の段階での投資として、長く働くための有益なスキルを教え、組織内でどのように成長できるかを示す必要があります。

コア・コンピテンシーの開発：タレント・マネジメントを重視する組織は、従業員の能力開発に多額の投資を行い、現在と将来にわたって職務を遂行するための適切なスキル・セットを従業員が確実に身に付けられるようにしています。リスキリング（既存の職務を遂行するための高度な方法の習得）やスキルアップなど、キャリア開発の取り組みを組織として重視することを可能にするタレント・マネジメントの手法は、テクノロジーに置き換わりつつある職務の従業員にとって支えになります。

パフォーマンス・マネジメント：従業員のワーク・ライフ・バランスを維持しつつ、仕事で最大限の成果を発揮できるようにするという面を扱います。この中では、コーチングやパフォーマンス・エンハンスメント・ツール（ibm.com外部へのリンク）を活用して従業員のパフォーマンスを高めます。

従業員体験：人間は起きている時間の多くを仕事に費やしており、過度のストレス、燃え尽き症候群、メンタルヘルスの問題などが生じる場合があります。タレント・マネジメントを重視する組織は、従業員体験全体に注目し、単に働き手として優秀な従業員を生み出すだけでなく、組織への満足感や仕事での充実感を得られるようにします。従業員体験に関連する福利厚生というと、無料のランチやハッピー・アワーなどの特典が長年の定番でしたが、現在の組織は、オン・ザ・ジョブ・トレーニングの充実、ワーク・ライフ・バランスの向上、ハイブリッド・ワークへの対応、医療保険の充実を望む従業員の声に耳を傾けています。また、組織のミッションや目的に対する従業員の共感を生み出す方法を見つけることも、従業員体験の要素のひとつです。Gallup社の調査（ibm.com外部へのリンク）によると、「組織のミッションや目的を見ると、自分の仕事が重要だと感じられる」という言葉に賛同する従業員が増えると、常習的欠勤が大幅に減り、仕事の質が向上することがわかっています。

要員計画と後継者育成計画：組織が進めるタレント・マネジメントの取り組みの多くは、個々の従業員に直接目を向ける必要がありますが、それに加えて、人的資本の状況を俯瞰し、幹部の継続性を確保する必要があります。タレント・マネジメント・プログラムによって、幹部が離職するときには、組織内部で何人か後継者候補の目途が立っているのが理想的です。その役職に興味があり、その仕事で結果を残せるだけのスキルを持つことを実証済みの候補者が対象となります。組織は包括的なメンタリング・プログラムを構築し、優秀な人材を早期に見極め、こうした人材にリーダーシップ開発の機会を提供することで、後継者育成計画を強化できます。