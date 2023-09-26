Regional Jet Center（RJC）は、Air France-KLMグループの航空機整備・修理・オーバーホール（MRO）を専門とする組織です。RJCはIBMと協力し、拡張現実（AR）とデジタルツインという、空間コンピューティングの中核となる技術を活用した航空機損傷アセスメント・ソリューションを開発し、離陸前の損傷点検プロセスに革新をもたらしました。

空間コンピューティングは、拡張現実（AR）や仮想現実（VR）、リアルタイム3D技術を用いて、物理空間とデジタル空間を融合させるものです。企業におけるモバイル・デバイスの利用が広がる中で、空間コンピューティングは、スマートフォン、タブレット、ヘッドセットへの投資からより大きな価値を引き出す手段となります。航空会社は、この技術を活用することで、地上整備士に対してより直感的でインタラクティブな作業環境を提供し、判断を支援することができます。航空安全の文脈においては、空間コンピューティングにより、損傷点検をより効率的かつ正確に行うことが可能になり、必要な作業時間を大幅に短縮できます。

iPad用に設計されたDamage Assessmentという専用アプリケーションを使用することで、整備士は航空機の点検に拡張現実（AR）を活用できます。このアプリケーションは、機体のデジタルツインを利用し、機体フレームを実機にリアルタイムで重ね合わせることで、損傷箇所を正確に特定できるようにします。Damage Assessmentを使用することで、a) 点検担当者は損傷箇所を正確に特定し評価でき、アセスメント・プロセスを大幅に高速化できます。b) 地上整備士は、関連する損傷履歴や技術文書を参照しながら判断を支援できます。c) 点検時間は、従来の30分から3分へ短縮され、効率が900%向上します。

将来的には、AIが推奨アクションを提示し、プロセスの短縮を一段と後押しします。安全性が厳しく規制されている業界において、データに裏付けられたセキュアなデジタルツールを用いて新たな損傷の確認・記録時間を短縮することは、報告精度の向上につながり、より安全な飛行に寄与します。この革新的なソリューションは、点検データの正確性と整合性を確保することにも貢献します。これまでの点検記録は紙で手作業で行われることが多く、誤記やデータ消失のリスクがありました。空間コンピューティングを用いることで、すべての点検データが航空機のデジタルツインにシームレスに統合され、透明性と追跡性の高い情報チェーンが形成されます。空間コンピューティングは、安全性を高めると同時に、業界規制へのコンプライアンスをよりシンプルにします。