Orionは、様々な業種・業務のニーズに対応する幅広い主要なアプリケーションに応え、あらゆるビジネスや組織に価値のあるソリューションを提供します。注目すべきアプリケーションは、サプライチェーン・ドメイン内にあります。Orionは、部品メーカーから提供されるすべての製品コンポーネントのカーボンフットプリントデータを保管するための堅牢なリポジトリーとして機能します。さらに、これらの部品の購入者と売り手の間で、双方の当事者が署名した契約条件を保管することができます。さらに、Orion では、製品のカーボン フットプリントを計算するために使用される式と、個々の部品のカーボン消費データへのリンクを組み込むことができ、これを製品所有者は更新できます。Orionを活用することで、組織はこの重要なデータの信頼性、否認防止、完全性を確保できます。さらに、主要レベルのアクセス制御メカニズムは、当事者間のデータ・プライバシーを保証します。必要に応じて、ゼロ知識証明などのプライバシー保護技術を採用し、中央の当事者からさえも機密詳細を隠すことができます。このような場合、Orionは記録の正確性を証明するために必要なメタデータのみを保持することができ、これは第三者の監査人のためにシステムの外に保管することができます。

サプライチェーン・アプリケーションに加えて、Orionはクライアントが特定した非常に有益なユースケースを多数提供しています。たとえば、金融セクターや規制対象領域においては、Orionは会社の記録の信頼性、データ保全性、改ざん防止の証拠を提供することにより監査プロセスを促進します。IBMのマルチ署名機能は、さまざまなビジネス契約プロセスの自動化を可能にし、さまざまな領域にわたり公証サービスをサポートします。さらに、保険請求プロセスを通じて収集された証拠の信頼性と完全性を維持するためにOrionを使用することもできます。これにより、官公庁・自治体組織のライセンス、証明書、教育記録、不動産所有権の管理を簡素化できます。Orionは、ワクチン接種のプロセス、記録、ステータスを信頼性を確保しつつ管理するための安全なデジタル・プラットフォームとしても機能します。さらに、商品の出所の確立とサプライチェーンにおける保守要件の遵守が可能になります。さらに、Orionは分散型台帳エコシステムのオフチェーン・ストアとして機能し、ハイブリッド環境全体でデータの整合性を確保します。

Orionはすでに、EU が資金提供するいくつかのプロジェクトでブロックチェーン プラットフォームとしてデプロイされ、成功を収めています。C4IIoTプロジェクトにおいて、Orionは、機械や生産ラインの構成の変更を追跡するためのトレーサビリティ、出所、否認防止の主要な機能を提供することで、IoTサイバーセキュリティーの信頼レベルを向上させました。COPA EUROPEプロジェクトでは、スポーツ・ビデオ、権利、参加者動機付けの信頼できる安全な取引を促進するため、メディア資産の制作とライフサイクルを追跡する目的でOrionが活用されています。i4Qプロジェクトでは、デバイスのアクセスポリシーや重要な位置情報を含む産業用IoTデータの整合性を保護するためにOrionが使用され、スマートな製造のユースケースをサポートしています。これらのプロジェクトは、実際のシナリオにおけるブロックチェーン・データベース・テクノロジーとしてのOrionの汎用性と信頼性を実証しています。

Orionサーバー、そのドキュメンテーションおよびクライアントSDKは、Hyperledger Labsで利用可能です。Orionの機能についてさらに詳しく知るには、論文「 Orion: マルチパーティのデータ・アクセス制御を備えた一元化ブロックチェーン・データベース」をお読みください。この論文は、ICBC 2023で発表・公開されたものです。

Orionブロックチェーン データベースは、ビジネス エコシステム全体の透明性、信頼性、完全性を強化する堅牢なソリューションを提供します。Orionは、多数の当事者が共有データへのアクセスを管理できるという点で、他の集中型ブロックチェーン・データベースとは一線を画しています。その広範なキーレベルの読み取り/書き込みアクセス制御とマルチ署名機能により、組織はデータ・ガバナンスをきめ細かく制御し、複数の当事者のやり取りにおいて信頼性を確保することができます。