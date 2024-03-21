IBM®のお客様は、IBMのAIソリューションとRed Hatのハイブリッドクラウド機能によって、マルチアクセス・エッジコンピューティングプラットフォームの力を活用できます。IBMを使用することで、お客様は独自の既存ネットワークとエッジ・インフラストラクチャーを持ち込むことができ、その上で実行されるソフトウェアが提供され、統合ソリューションが作成されます。

Red Hat OpenShiftにより、オートメーション・ソフトウェアの仮想化とコンテナ化が可能になり、アプリケーションのニーズに応じて最適化されたハードウェアのデプロイメントにおいて高度な柔軟性がもたらされます。また、効率的なシステム・オーケストレーションも実現し、エッジでのリアルタイムのデータベースの意思決定や、クラウドでのさらなる処理を可能にします。

IBMは、サーバーやストレージからソフトウェアやコンサルティングに至るまで、AI向けに最適化された幅広いソリューションを提供します。最新世代のIBMサーバー、ストレージ、ソフトウェアは、セキュリティーが充実したハイブリッドクラウドと信頼できるAIオートメーションおよび洞察を活用して、オンプレミスとクラウドのモダナイズと拡張を支援します。