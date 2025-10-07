変更可能と変更不可能は、ソフトウェア開発とインフラストラクチャー管理の両方に対する最新のアプローチを推進する原則です。

この違いは、ホワイトボードにテキストを書くことに似ています。単語を追加したり、部品を消去したり、書かれた内容を変更したりできるなら変更可能な参考情報ですしかし、作業が終わった瞬間にホワイトボードがガラス張りになり、新しいホワイトボードに別の何かを書く必要がある場合、それは変更不可能な参考情報になります。

この概念はコンピューティング全体で広く適用されますが、最も一般的にはプログラミングにおいて使用されます。プログラミングでは、どのデータ型を直接変更できるか、またどのような場合に新しいコピーを作成する必要があるかを理解することが、一般的なタスクにとって重要です。これらのタスクには、アルゴリズムの作成、アプリケーション・プログラミング・インターフェース（API）の構築、オブジェクト指向プログラミング（OOP）でのクラスの設計などが含まれます。

変更可能オブジェクトと変更不可能オブジェクトのどちらを使用するかは、メモリー内でのデータの管理方法、データの共有や変更の安全性、および意図しない副作用の発生の有無に影響します。これが、変更可能と変更不可能が初心者と経験豊富なプログラマーの両方にとって基本的な概念である理由です。

例えば、Pythonプログラミング言語では、リストと辞書は変更可能なタイプです。それらのオブジェクト内で、項目を追加、削除、または変更できます。対照的に、ブール値（Trueまたは偽値）やタプル（1、2、3）のような順序付けられたコレクションなどのオブジェクトは変更できません。全く新しいオブジェクトを作成しない限り、その内容を変更したり変異させたりすることはできない。