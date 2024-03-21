ハイパースケール・データセンターとは

ハイパースケール・データセンターを運用したい組織が最善の行動方針を確立しようとする場合、決定すべきことは数多くあります。最初に検討するのは、「自ら建設するか借りるか」という点かもしれません。ほどほどの規模のデータセンターであっても、建設にはある程度の水準の投資が必要です。ハイパースケール・データセンターを建設するとなると、財務的コミットメントはさらに大きくなります。

別の手段としてコロケーション・データセンターを選択する企業も多くあります。データセンターの所有者が施設やサーバー・スペースを他の企業に貸し出す形のデータセンターです。この方法の魅力はすぐに分かります。すなわち、ハードウェアのニーズに見合ったスペースを借りるほうが、設備を収容するための建物全体を建設するのに比べ、少なくとも初期費用の面で投資額が大幅に少なくて済む点です。

2つの基本的な選択肢を比較すると、それぞれ長所と短所があるのは明らかです。ハイパースケール・データセンターを構築する場合、一般に多額の費用と多くの労働力が必要ですが、あらゆる調整可能な要素を自社に最適化した、自社専用の設計のハイパースケール施設を手に入れることができます。

また、コロケーション・データセンターのスペースを借りる場合、豊富な選択肢によって高い機動性を確保でき、必要な投資を大幅に抑えられます。しかし、コロケーション・データセンターが自社の理想的な仕様に合わせて設計されている可能性はまずありません。

さらに別の選択肢を検討する組織もあります。狙いは、組織が前進を続けるなかで、プライベートクラウドを基盤とするシステムのために高価なストレージ装置を追加購入しなくても、規模を拡大できるようにすることです。こうした組織の多くにとっては、自社所有のシステムから、Microsoft 365やGoogle SuiteなどのSoftware-as-a-Service（SaaS）アプリケーションで使われるようなパブリッククラウド環境に運用を移行することが正解となります。

そのほかには、データセンターとして使用できるように事前設計された施設であるモジュール型データセンターなどの選択肢もあります。モジュール型データセンターは設計だけでなく配管も事前に完了しており、必要な冷却設備を備えています。モジュール型データセンターは、巨額の投資を行う前に限定的な方法でデータセンターの機能を試したい組織や、信頼性の高いデータセンター・ソリューションを迅速に導入する必要がある企業に最適です。