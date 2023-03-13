私たちは消費者として大きな信頼を寄せており、銀行が取引や信用スコアから私たちの年齢に至るまで、さまざまなデータにアクセスできることを知っています。今日のデジタル・ファーストの世界で期待される高品質で摩擦のない顧客体験を提供するには、これらすべてのデータを保有することが重要ですが、銀行はまずこのデータを実行可能な洞察に変換し、真の価値を生み出す必要があります。

このデータを迅速かつ効率的に分析するために、銀行はHPCを搭載したAIおよび機械学習ソリューションに目を向けることができます。HPCは金融サービス業界にとって新しいものではありませんが（組織が計算を実行できるようにしてきた長い歴史があります）、今こそAIと機械学習が推進する新時代に向けて、銀行がHPCを変革し、活用する時期に来ています。HPCを使用してAIと機械学習を強化することで、金融サービス機関はデータを理解し、重要なビジネス上の意思決定に役立てることができます。

例えば、銀行は、不正アクセス検知などのクリティカルな状況や、カスタマー・サービスなどの緊急性の低い作業にHPC搭載AIを活用できます。このようなシナリオでは、アルゴリズムは顧客のクレジット・カードに対する異常な不正の可能性がある異常なアクティビティを特定したり、バーチャル・アシスタントを活用したカスタマー・サービスのやり取りにおける特定の感情（不満やイライラなど）を検知したりすることができます。どちらのシナリオでも、このアルゴリズムは、不審なクレジットカードの利用についてテキストで顧客にフラグを立てたり、顧客のフラストレーションがエスカレートする前に顧客をライブ・エージェントに転送してさらなる支援を求めたりするなどのアクションをトリガーするのに役立ちます。

金融サービス業界が変革を続ける中、銀行はHPCを活用して、規制当局に対して日々のリスク・ポジションを計算することができます。金融機関がますます精度の高いリスク分析を作成し、AIや機械学習（すべてHPCを利用）などの次世代テクノロジーを採用できるようになれば、規制要件にも取り組みながら、イノベーション目標を推進できます。