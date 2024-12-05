欧州サステナビリティー報告基準（ESRS）は、EU企業（およびEU域内にある非EU企業の対象子会社）が、企業サステナビリティー報告指令（CSRD）で定められた開示要件に基づいて報告する際に使用しなければならない基準です。
2022年、欧州財務報告諮問グループ（EFRAG）は最初のESRS草案を発表しました。2023年12月、ESRSは欧州連合官報で公表され、欧州委員会によって法的拘束力を持つ基準として正式に承認されました。
ESRSは、気候変動、生物多様性、人権を含む、環境・社会・ガバナンスにまたがる幅広い課題を対象としています。これらの基準は、投資家が投資先企業のサステナビリティー影響を理解するための情報を提供します。また、国際サステナビリティー基準審議会（ISSB）の要件や、Global Reporting Initiative（GRI）の内容を取り入れることで、EU基準と国際基準との相互運用性を確保し、企業にとって不要な二重報告を回避できるように設計されています。
ESRSは、企業がCSRDの開示要件に沿うためにサステナビリティー・ステートメントで提供しなければならないメトリクスや対応内容を詳細に定めています。CSRDへの対応は2024年から2029年にかけて段階的に導入されており、主にNFRD（Non-Financial Reporting Directive）に基づく既存の対象範囲または企業規模によって適用が決まります。
ESRSのフレームワークは、2つの横断的基準と10のテーマ別基準で構成され、それぞれに対応する160の開示要件と、個別のデータポイントおよび適用要件が含まれています。
横断的な基準には、ESRS 1（一般要件）、およびESRS 2（一般開示）が含まれます。これらは、重大性アセスメント（どの開示事項が企業にとって重要であるかを判断するプロセス）に関わらず、ESRSに基づいて報告するすべての組織にとって必須とされています。
ESRS 1 には、サステナビリティー報告のためのフレームワーク、記述上の慣行、主要な用語、サステナビリティー関連情報を作成・提示するための一般的な前提条件が含まれています。この基準の下で開示すべき具体的な項目はありませんが、これらのガイドラインは、他のセクションを報告する際に企業が遵守すべき要件を定めています。
また ESRS 1では、企業がマテリアリティー・アセスメントを実施する際に従うべきプロセス、および自社の事業や運営にとってどの開示項目が関連するかを判断する方法についても示しています。
ESRS 2は、ガバナンス、戦略、リスクなど、すべての重要なサステナビリティー課題に共通して、組織が一般的なレベルで提供する必要がある情報に関する開示要件を定めています。この開示では、方針、行動、メトリクス、および目標に関する最低限の開示要件が示されています。
10のトピック別基準は、環境、社会、ガバナンスの3つのセクションに分かれており、特定のサステナビリティー・トピック、すなわち、企業の事業活動の影響を受ける可能性のあるサステナビリティー・ドメインに対応しています。
環境：
社会：
ガバナンス
すべてのESRS（横断的基準およびトピック別基準）は、企業が開示・報告しなければならない情報を定める、特定の開示要件として体系化されています。
各開示要件は、開示を詳細な要素に分解するデータポイントを含むさまざまな段落で構成されています。全体で1,000を超えるデータポイントが存在し、開示要件（DR）で求められる情報をより細かなレベルで把握できるようになっています。
適用要件は、特定の開示要件やデータポイントを満たすための詳細なガイドラインを示します。適用要件はESRSの他のセクションと同等の効力を持ち、コンプライアンスに必要な重要な指針を提供します。
トピックに関する基準（またはそれに関連する開示要件やデータポイント）は必須ではありません。企業は、自社にとって重要となる基準や開示項目を判断するマテリアリティー・アセスメントに基づき、どれに対応するかを決定します。
CSRD報告は、ダブル・マテリアリティーという概念に基づいています。企業は、自社の事業活動が地球や人々に与える影響（インパクト・マテリアリティ）と、サステナビリティ目標・施策・リスクが自社の財務状況に与える影響（財務マテリアリティ）の両方について情報開示しなければなりません。
例えば、CSRDは、組織に対してエネルギー使用量とコストの報告を求めるだけでなく、そのエネルギー使用量が環境にどのような影響を与えるか、その影響を軽減するための目標、そしてその目標を達成することが組織の財務にどのような影響を与えるかについての情報を、排出量のメトリクスとして報告することを求めています。
企業が開示要件やデータポイントを除外する場合は、その判断について、マテリアリティー・アセスメントの結果を根拠として明示する必要があります。EFRAG社は現在、企業によるダブル・マテリアリティー・アセスメントの実施方法に関する追加ガイダンスを策定しています。
ESRSで策定された業種横断的な基準に加え、EFRAGは事業分野に応じて企業が開示すべき情報を策定する役割を担っています。
2024年2月、欧州議会は業種別欧州サステナビリティー報告基準（ESRS）の採択期限を2年間延期することに合意しました。業種別ESRSは2026年6月までに公表される予定ですが、CSRDの施行時期には影響しません。
ESRSに基づいて報告しようとする企業は、2つの横断的基準、10のトピック別基準、1,000以上のデータポイントによって、データ面での課題に直面しています。ESGデータは財務データなどの他の企業データに比べて種類が多様で、より分散したシステムに保持されているため、この問題はさらに深刻化します。ESRS開示に向けてESGデータを特定・取得・管理することは大きな負担であり、多様な利害関係者の関与と目的に適したテクノロジーが必要となります。
ESRSの報告要件に関する最新情報は、実装ガイドやFAQセクションを含むEFRAGのWebサイトで確認できます。
