横断的な基準には、ESRS 1（一般要件）、およびESRS 2（一般開示）が含まれます。これらは、重大性アセスメント（どの開示事項が企業にとって重要であるかを判断するプロセス）に関わらず、ESRSに基づいて報告するすべての組織にとって必須とされています。

ESRS 1 には、サステナビリティー報告のためのフレームワーク、記述上の慣行、主要な用語、サステナビリティー関連情報を作成・提示するための一般的な前提条件が含まれています。この基準の下で開示すべき具体的な項目はありませんが、これらのガイドラインは、他のセクションを報告する際に企業が遵守すべき要件を定めています。

また ESRS 1では、企業がマテリアリティー・アセスメントを実施する際に従うべきプロセス、および自社の事業や運営にとってどの開示項目が関連するかを判断する方法についても示しています。

ESRS 2は、ガバナンス、戦略、リスクなど、すべての重要なサステナビリティー課題に共通して、組織が一般的なレベルで提供する必要がある情報に関する開示要件を定めています。この開示では、方針、行動、メトリクス、および目標に関する最低限の開示要件が示されています。