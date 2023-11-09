ERPがサイロを打破し、持続可能な変化を推進する方法

多くの組織は、環境、社会、ガバナンス（ESG）目標を設定し、目的と新たな規制要件に基づいてESGコミットメントを行っていますが、目標を行動に移す際にはいくつかの課題に直面しています。
最近のIBMの調査によると、世界の経営幹部がESG推進の最大の障害として不十分なデータ（41%）を挙げており、次に規制上の障壁（39％）、一貫性のない基準（37％）、不十分なスキル（36％）が続いています。データ課題の影響は企業の利害関係者にとって明らかとなり、企業のESG目標の進捗状況に基づいて、消費者は購入や雇用の決定を下すようになっています。
グリーンギャップを埋める ことに尽力している人々はサステナビリティーを重視したプロセスを採用し、そのメリットを享受しています。データが成功の主な障壁になっている場合は、企業は特定の目標に対する組織的なコミットメントを含む環境ストラテジーの導入を検討し、テクノロジーを活用して進捗を加速および追跡する必要があります。
IBM Institute for Business Value（IBV）とSAPが最近行った別の調査では、組織の環境サステナビリティ戦略に携わる2,125人の経営幹部を対象に調査を行いました。この調査の結果、環境と財務の成果の両方で競合他社を上回る成果を上げている組織は、最も深く関与したエンタープライズ・リソース・プランニング（ERP）システムも導入しているという驚くべき結果が得られました。
ERPは記録のテクノロジーであり、事実上すべての組織ビジネス・プロセスに影響を与えます。これにより、財務目標と環境目標を結びつけることができ、メトリクスの責任とアクセスを維持できます。他のシステムと組み合わせて導入することで、ERPはコストの透明性と可視性を高め、環境、規制、ビジネスクリティカルに関する意思決定の一貫性と信頼性を向上させることができます。
組織のサステナビリティー・データは、サイロ化されたビジネス・プロセス、信頼性の低いデータ、不整合なビジネスの優先順位によって、達成が困難な場合があります。ERPはビジネス機能全体にわたるリアルタイムの重要な情報を明らかにし、必要なデータを企業の意思決定者やオペレーターに提供して、合理化されたユーザー・エクスペリエンスを実現します。この新たなデータへのアクセスにより、企業は企業全体のESGへの取り組みを記録、報告、対応することができ、サステナビリティーに関する複雑な課題や要求の多くを解決できます。この可視性により、人々は自らの意思決定の影響を確認し、報告された成果を信頼することができるため、全体的な持続可能なビジネス・トランスフォーメーションをサポートし、加速するために必要な文化的変化を加速できます。
ESG目標に向けて前進することは、ほぼ不可能に思えるかもしれませんが、より環境に優しい成功への道を切り開いた組織があります。前述のIBMとSAPの調査では、サステナビリティーを積極的に重視し、具体的で評判の高い計画を実施することで他社よりもはるかに高い率で目標を達成しているビジネス・リーダーグループ（環境サステナビリティー実現するグループ（Enabled））（15％）が判明しました。この調査によると、Enabled組織は、サステナビリティーが財務成果を後押しすると考えているため、環境のサステナビリティーを財務性能と同等に位置づけていることがわかりました。
最近の調査では、Enabledがサステナビリティー目標に取り組むためにERPデータ構造に依存していることも明らかになりました。その結果、以下のような顕著な調査結果が得られました。
全ての組織は、相互に絡み合った経済において、ERPが共通のサステナビリティーの導入と標準化に役立つことに留意する必要があります。
サステナビリティーとERPは実績に基づいて行動するチームスポーツであり、どのチームも単独で成功を収めることはできません。S/4HANAとSAPサステナビリティソリューションの戦略的パートナーである IBMとSAPは、エンタープライズ規模のプラットフォームにテクノロジーとサービスを統合し、企業がサイロを解体し、重要なビジネス機能と業務全体へのソリューションの組み込みを支援します。サステナビリティーは今後もビジネスにおける必須事項であり、ビジネスプロセスの変更に対するプレッシャーはますます高まり続けるでしょう。
IBMがどのようにしてお客様がERPをサステナビリティーを実現するために活用できるよう支援しているかについては、調査全文をお読みください。SAPとIBMビジネスニーズや収益性を犠牲にすることなく、企業がESGコミットメントを推進するための支援方法を知っています。
United Foods社がIBM Cloud Pak for Business Automationを使用して主要なワークフローを合理化し、ビジネスの効率と生産性を向上させた方法をご覧ください。
インテリジェントな資産管理とサプライチェーンのための AI を活用したソリューションを使用して、より回復力のあるビジネスを構築します。
ビジネス・ワークフローの改善にIBM Blueworks Liveを使用することで、フローチャートやワークフロー図といったプロセス・マップの検討や編集が、関係者と協業しながら行えます。
ローコード・ツールを使用してインテリジェントな自動化を迅速に実現するビジネス・プロセス・オートメーション・ソリューションを見つけます。
業界をリードするIBMのソリューションで、事業運営を変革します。インテリジェント・ワークフローとオートメーション・テクノロジーを使って、生産性、俊敏性、イノベーションを強化します。