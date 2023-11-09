ERPがサイロを打破し、持続可能な変化を推進する方法

組織のサステナビリティー・データは、サイロ化されたビジネス・プロセス、信頼性の低いデータ、不整合なビジネスの優先順位によって、達成が困難な場合があります。ERPはビジネス機能全体にわたるリアルタイムの重要な情報を明らかにし、必要なデータを企業の意思決定者やオペレーターに提供して、合理化されたユーザー・エクスペリエンスを実現します。この新たなデータへのアクセスにより、企業は企業全体のESGへの取り組みを記録、報告、対応することができ、サステナビリティーに関する複雑な課題や要求の多くを解決できます。この可視性により、人々は自らの意思決定の影響を確認し、報告された成果を信頼することができるため、全体的な持続可能なビジネス・トランスフォーメーションをサポートし、加速するために必要な文化的変化を加速できます。

ESG目標に向けて前進することは、ほぼ不可能に思えるかもしれませんが、より環境に優しい成功への道を切り開いた組織があります。前述のIBMとSAPの調査では、サステナビリティーを積極的に重視し、具体的で評判の高い計画を実施することで他社よりもはるかに高い率で目標を達成しているビジネス・リーダーグループ（環境サステナビリティー実現するグループ（Enabled））（15％）が判明しました。この調査によると、Enabled組織は、サステナビリティーが財務成果を後押しすると考えているため、環境のサステナビリティーを財務性能と同等に位置づけていることがわかりました。

最近の調査では、Enabledがサステナビリティー目標に取り組むためにERPデータ構造に依存していることも明らかになりました。その結果、以下のような顕著な調査結果が得られました。

Enabledのレポートでは、サステナビリティー性能データの47%がERPに収集されていますが、2025年までに17%増の55%に増加すると予想しています。

Enabledの94％以上が、ERPが製造のサステナビリティー目標の管理に役立っていると考えています。また、労務管理に関しても役立つと考える人が31%増加しました。

Enabledは、炭素回収とエネルギー使用に関するメトリクスの約70％をERPに集約して報告しています。

Enabled組織は、エコシステム全体にわたる標準的な環境対策を確立するためにERPを使用する頻度が、Reluctant（環境の持続可能性を成功にとって重要であると考えていない組織）より39%多くなっています。

Enabled組織は、Reluctant組織と比べて、共有の環境目標を設定するためにERPを使っている割合が43％高いです。

全ての組織は、相互に絡み合った経済において、ERPが共通のサステナビリティーの導入と標準化に役立つことに留意する必要があります。